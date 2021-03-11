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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Март » 11 » 13:06:19

Особенности посева в 2021 году и основные критерии выбора семян кукурузы в Украине

Сегодня, 13:11:32 325 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Особенности посева в 2021 году и основные критерии выбора семян кукурузы в Украине

 Пандемия, безусловно, затронула весь мир и все сферы жизни. В таких условиях вопрос продовольственной безопасности стоял чуть острее, чем до начала пандемии. Достаточное количество еды - основа нормального развития общества. В этом большую роль играют фермеры. Весна не за горами, а значит посевная.

Как нам сообщили эксперты компании КропАгро, основываясь на урожайности различных культур в 2020 году, фермеры прогнозируют увеличение площадей под такими культурами, как кукуруза, подсолнечник, соя и ячмень в 2021 году.

Прогнозы в 2021 году

Есть прогнозы, что в 2021 году посевные площади подсолнечника могут достичь рекордных 6 860 000 га.

Однако, больше всего кукурузу засевают в Одесской, Черкасской и Хмельницкой областях. То, как будет выглядеть урожай, зависит не только от местности и погодных условий, но и во многом от семян. В частности, в управлении агропромышленного развития Волынской облгосадминистрации сказали, что будущий урожай зависит от качества семян на 30 и более процентов. Поэтому опытные фермеры очень ответственно подходят к покупке и выбору лучшего из имеющихся.

Приобретайте для посева удобные по вегетации семена кукурузы. В идеале лучше брать сорта из разных групп созревания и таким образом оптимизировать рабочий процесс.

Перед покупкой семян кукурузы

Как выбрать семена?

Перед покупкой семян кукурузы нужно внимательно изучить особенности различных гибридов и условия выращивания культуры. Выбирая семена, учитывайте следующие моменты:
  • Потенциал урожайности;
  • Устойчивость к болезням;
  • Холодостойкость;
  • Засухоустойчивость;
  • Быстрое восстановление влаги из зерна.

Современные сорта кукурузы подходят для механической уборки. В последние годы возросла популярность так называемого вспомогательного посева, когда различные сорта кукурузы высаживаются с разным сроком созревания. Такой подход дает возможность повысить урожайность за счет особенностей конкретного вида и климатических условий местности. Сорта кукурузы подбираются индивидуально для каждого случая, но обязательно, чтобы в комплект были включены засухоустойчивые растения.

Покупка семян кукурузы - очень ответственный процесс, от которого часто зависит успех выращивания этой сельскохозяйственной культуры. Выбирая тот или иной сорт, важно обращать внимание не только на его характеристики, но и на качество семян.

Особенности посева в 2021 году и основные критерии выбора семян кукурузы в Украине
Тэги: посевная, Агробизнес, кукуруза
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 13:39:08, Сегодня [Материал]

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