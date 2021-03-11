Особенности посева в 2021 году и основные критерии выбора семян кукурузы в Украине

Пандемия, безусловно, затронула весь мир и все сферы жизни. В таких условиях вопрос продовольственной безопасности стоял чуть острее, чем до начала пандемии. Достаточное количество еды - основа нормального развития общества. В этом большую роль играют фермеры. Весна не за горами, а значит посевная.
Как нам сообщили эксперты компании КропАгро
, основываясь на урожайности различных культур в 2020 году, фермеры прогнозируют увеличение площадей под такими культурами, как кукуруза, подсолнечник, соя и ячмень в 2021 году.
Прогнозы в 2021 году
Есть прогнозы, что в 2021 году посевные площади подсолнечника могут достичь рекордных 6 860 000 га.
Однако, больше всего кукурузу засевают в Одесской, Черкасской и Хмельницкой областях. То, как будет выглядеть урожай, зависит не только от местности и погодных условий, но и во многом от семян. В частности, в управлении агропромышленного развития Волынской облгосадминистрации сказали, что будущий урожай зависит от качества семян на 30 и более процентов. Поэтому опытные фермеры очень ответственно подходят к покупке и выбору лучшего из имеющихся.
Приобретайте для посева удобные по вегетации семена кукурузы
. В идеале лучше брать сорта из разных групп созревания и таким образом оптимизировать рабочий процесс.
Как выбрать семена?
Перед покупкой семян кукурузы нужно внимательно изучить особенности различных гибридов и условия выращивания культуры. Выбирая семена, учитывайте следующие моменты:
- Потенциал урожайности;
- Устойчивость к болезням;
- Холодостойкость;
- Засухоустойчивость;
- Быстрое восстановление влаги из зерна.
Современные сорта кукурузы подходят для механической уборки. В последние годы возросла популярность так называемого вспомогательного посева, когда различные сорта кукурузы высаживаются с разным сроком созревания. Такой подход дает возможность повысить урожайность за счет особенностей конкретного вида и климатических условий местности. Сорта кукурузы подбираются индивидуально для каждого случая, но обязательно, чтобы в комплект были включены засухоустойчивые растения.
Покупка семян кукурузы - очень ответственный процесс, от которого часто зависит успех выращивания этой сельскохозяйственной культуры. Выбирая тот или иной сорт, важно обращать внимание не только на его характеристики, но и на качество семян.