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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 16 » 17:39:59

В Житомирской области начали работу 6 окружных прокуратур: представлены руководители

Сегодня, 17:39:59 144 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области начали работу 6 окружных прокуратур: представлены руководители

 В Житомирской области путем реорганизации создали 6 окружных прокуратур: Бердичевскую, Житомирскую, Коростенскую, Коростышевскую, Новоград-Волынском и Чудновскую. С 15 марта они начали свою деятельность.

Как сообщили "Журналу Житомира" в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры, при создании окружных прокуратур учтены изменения, предусмотренные административно-территориальной реформой.

Территория юрисдикции Бердичевской, Коростенской и Новоград-Волынской окружных прокуратур будет распространяться исключительно в Бердичевском, Коростенском и Новоград-Волынском районах соответственно.

Вместе с тем, на территории Житомирского района будут функционировать три окружные прокуратуры: Житомирская, Коростышевская и Чудновская.

Для усовершенствования деятельности в Коростенскоми окружной прокуратуре созданы Малинский, Овручский и Олевский отделы, а в Коростышевской окружной прокуратуре – Попельнянский, Радомышльский и Хорошевский.



В новосозданные окружные прокуратуры назначили руководителей:
 
  • Шпак Виталий Васильевич – руководитель Бердичевской окружной прокуратуры Житомирской области;
  • Башинский Александр Олегович – руководитель Житомирской окружной прокуратуры Житомирской области;
  • Мамкута Андрей Николаевич – руководитель Коростенской окружной прокуратуры Житомирской области;
  • Гнедой Игорь Анатольевич – руководитель Коростышевской окружной прокуратуры Житомирской области;
  • Островский Иван Николаевич – руководитель Новоград-Волынской окружной прокуратуры Житомирской области;
  • Бырко Иван Анатольевич – руководитель Чудновской окружной прокуратуры Житомирской области.

"Новоназначенные руководители окружных прокуратур успешно прошли три этапа аттестации, во время которой осуществлялась оценка по критериям профессиональной компетентности, этики и добросовестности. Каждый прокурор имеет значительный опыт работы в органах прокуратуры, в том числе на административных должностях, организаторские и управленческие способности, профессиональные, морально-деловые качества, а также безупречную репутацию", – отмечают в областной прокуратуре.

Тэги: Житомирская область, прокуратура
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