В Житомирской области начали работу 6 окружных прокуратур: представлены руководители

В Житомирской области путем реорганизации создали 6 окружных прокуратур: Бердичевскую, Житомирскую, Коростенскую, Коростышевскую, Новоград-Волынском и Чудновскую. С 15 марта они начали свою деятельность.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры, при создании окружных прокуратур учтены изменения, предусмотренные административно-территориальной реформой.
Территория юрисдикции Бердичевской, Коростенской и Новоград-Волынской окружных прокуратур будет распространяться исключительно в Бердичевском, Коростенском и Новоград-Волынском районах соответственно.
Вместе с тем, на территории Житомирского района будут функционировать три окружные прокуратуры: Житомирская, Коростышевская и Чудновская.
Для усовершенствования деятельности в Коростенскоми окружной прокуратуре созданы Малинский, Овручский и Олевский отделы, а в Коростышевской окружной прокуратуре – Попельнянский, Радомышльский и Хорошевский.
В новосозданные окружные прокуратуры назначили руководителей:
"Новоназначенные руководители окружных прокуратур успешно прошли три этапа аттестации, во время которой осуществлялась оценка по критериям профессиональной компетентности, этики и добросовестности. Каждый прокурор имеет значительный опыт работы в органах прокуратуры, в том числе на административных должностях, организаторские и управленческие способности, профессиональные, морально-деловые качества, а также безупречную репутацию"
- Шпак Виталий Васильевич – руководитель Бердичевской окружной прокуратуры Житомирской области;
- Башинский Александр Олегович – руководитель Житомирской окружной прокуратуры Житомирской области;
- Мамкута Андрей Николаевич – руководитель Коростенской окружной прокуратуры Житомирской области;
- Гнедой Игорь Анатольевич – руководитель Коростышевской окружной прокуратуры Житомирской области;
- Островский Иван Николаевич – руководитель Новоград-Волынской окружной прокуратуры Житомирской области;
- Бырко Иван Анатольевич – руководитель Чудновской окружной прокуратуры Житомирской области.
, – отмечают в областной прокуратуре.