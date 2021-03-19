У Березівській ОТГ коло Житомира дуб та граб вирізають гектарами: жителі не знають, де шукати крайніх. ФОТО. ВІДЕО

Жителі Березівської ОТГ (Житомирський район) почали бити на сполох – у них масово вирізають ліс.
"Протягом п’яти років у Черемошному вирубуються ліс цілими ділянками. Найбільше вирізається дуб, граб – вікові дерева. Біля села Черемош лишилася єдина лісова галявина, яка багато століть красить це місце. Коли ми з родиною пішли до лісу, то побачили пил, дим і шум – хтось ріже наш ліс", - розповідає житель села Анатолій Мазарчук. - Ми вже застали там пустир. Більше трьох гектарів зрізали під ніж. Колоди вивезли. Там були три невідомі особи. Я викликав наряд поліції встановити факт законності цієї вирубки. Більшість людей, які ріжуть у нас ліс, привозять із сусідніх сіл чи ОТГ. Сільський голова говорить, що він нічого не знає про вирубку лісу в ОТГ, яку він очолює. Жодних дозволів він не надавав. У нас виникає питання: чому протягом місяця не реагував як влада на цю вирубку лісу?!, - інформує видання "Перший Житомирський".
За нашою інформацією, жодна комісія не надавала дозволів на вирубку лісу. Там не малась проводитись планова чистка, бо всі дерева були здорові. Це навіть видно по спиляних пеньках. Більше того, комісія мала погоджувати вирубку лісу з представниками місцевої громади. У селі люди бояться відкрито виступати проти вирубки лісу. І для багатьох вирубка – це можливість заробити", – бідкається чоловік.
Місцева влада відхрещується від вирубки: "Я до лісу ніякого відношення не маю, – наголошує голова ОТГ Михайло Яромов. Я не будуюсь, мені дуб не потрібен. Сам зверталися до поліції і мені відомо, що там були пред’явленні лісорубні квитки. Я проти незаконних вирубок і сам викликав поліцію. Тому цим займаються правоохоронні органи".
У поліції кажуть, що займаються перевіркою законності вирубки деревини. Робити якісь висновки поки зарано: "Дані матеріали перебувають у мене на розгляді. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Нам ще потрібно поспілкуватися з головою минулої каденції Чернухою, бо, можливо, якісь питання були узгодженні ще з ним. Також буду мати розмову з Яромовим – діючим головою. У нас ще не вичерпався час для проведення перевірки", – зауважує дільничний офіцер Охмак Ольга.
У Березівському лісництві заявили, що вирубка лісу біля села Черемошне планова і відповідні дозволи є. «Лісорубні квитки на вирубку лісу біля Черемошного надавалися, - коментує ситуацію лісник Олександр Станіславов. Дозвіл надавався з початку року. Дерева вирізають, бо прийшов вік стиглості деревини. Впродовж року ми маємо висадити на цій ділянці нові дерева».
Березівське лісництво має загальну площу 4492.1 га, входить до складу ДП «Житомирський лісгосп». В лісовому фонді лісництва переважають насадження дуба 51.8%, сосни 16.6 %, берези 14.9%. Середній вік насаджень 59 років.