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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 19 » 14:42:06

Без угроз и шантажа должников: Верховная Рада приняла антиколлекторский закон

Сегодня, 14:52:06 705 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Без угроз и шантажа должников: Верховная Рада приняла антиколлекторский закон

 Верховная Рада 19 марта во втором чтении проголосовала за законопроект №4241. Документ предлагает создать Реестр коллекторских компаний, который будет доступен публично.

За инициативу проголосовали 274 народных депутатов. В первом чтении законопроект голосовали в конце января, тогда его поддержка была значительно больше – 355 "за", информирует 24 канал.
 

Главные положения законопроекта №4241


Законопроект должен защитить права потребителей-должников и ограничить доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов. Таким образом документ устанавливает определенные требования к кредитодателям и коллекторам при урегулировании просроченной задолженности, а именно:
 
  • соблюдать требования к этическому поведению и правила взаимодействия с должником;
  • информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности или уступке права требованию новому кредитору;
  • заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;
  • уведомить Национальный банк Украины о заключении с коллекторской компанией договора;
  • контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и предоставлять рекомендации по устранению нарушений;
  • обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения им требований к этичному поведению (2 и более раз за год).

Важно! Контролировать Реестр коллекторских компаний будет Национальный банк Украины. Именно НБУ будет надзирать за работой компаний, а также изучать обращения граждан.
 

Коллекторы будут обязаны предоставлять подтверждающие документы


В частности, после того, как закон вступит в силу, коллекторы больше не смогут угрожать и шантажировать должников. Они будут обязаны представляться, называть компанию, а также по требованию людей – предоставлять подтверждающие документы. За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы, за многократное нарушение – удаление из реестра.
Тэги: коллекторы, Верховная Рада, долги
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Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:10:15, Сегодня [Материал]

Верховна Рада узаконила коллекторів. так буде правільніше озаглавити. За борги за газ за електрику мабуть будуть відбирати квартири.
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2 Name Surname (viewer)   • 15:39:22, Сегодня [Материал]

І багато Ви знаєте випадків, щоб за КОМУНАЛЬНІ борги відібрали єдине житло (квартиру)?

Конкретно за КОМУНАЛЬНІ борги продали одну квартиру, було це в 2016 за рішенням суду.
А ось пояснено, чому за КОМУНАЛЬНІ борги не відбирають квартири (назва відео протилежна змісту)
https://youtu.be/e4o824bQLv0?t=235
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:58:26, Сегодня [Материал]

Так Я і кажу що узаконили вимагання коштів з людей і назвали рекітерів коллекторами. У людей нема коштів розраховуватись за енергоносіі тому будуть відбирати все що ім заманется. Депутат Верховної Ради чітко сказав продавай собаку і плати за газ
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4 Name Surname (viewer)   • 16:28:12, Сегодня [Материал]

"будуть відбирати все що ім заманется"
А до сьогодні щось заважало відбирати за комунальні борги? А нічого, просто позовна давність 3 роки, і люди не накопичують такі великі борги, щоб стягення накладалось на єдине житло.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:53:07, Сегодня [Материал]

Комунальних боргів не було тому і не відбирали. а енергоносіЇ зросли і є величезні борги. Собаку не будуть відбирати. будуть відбирати ліквідне....квартирку. хатинку, машину. якщо ні то для чого тоді рекетирам надали закон , а також Їх узаконили.
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