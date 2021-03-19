Без угроз и шантажа должников: Верховная Рада приняла антиколлекторский закон

Верховная Рада 19 марта во втором чтении проголосовала за законопроект №4241. Документ предлагает создать Реестр коллекторских компаний, который будет доступен публично.
За инициативу проголосовали 274 народных депутатов. В первом чтении законопроект голосовали в конце января, тогда его поддержка была значительно больше – 355 "за", информирует 24 канал
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Главные положения законопроекта №4241
Законопроект должен защитить права потребителей-должников и ограничить доступ к рынку потенциально недобросовестных коллекторов. Таким образом документ устанавливает определенные требования к кредитодателям и коллекторам при урегулировании просроченной задолженности, а именно:
Важно!
- соблюдать требования к этическому поведению и правила взаимодействия с должником;
- информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности или уступке права требованию новому кредитору;
- заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;
- уведомить Национальный банк Украины о заключении с коллекторской компанией договора;
- контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и предоставлять рекомендации по устранению нарушений;
- обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения им требований к этичному поведению (2 и более раз за год).
Контролировать Реестр коллекторских компаний будет Национальный банк Украины. Именно НБУ будет надзирать за работой компаний, а также изучать обращения граждан.
Коллекторы будут обязаны предоставлять подтверждающие документы
В частности, после того, как закон вступит в силу, коллекторы больше не смогут угрожать и шантажировать должников. Они будут обязаны представляться, называть компанию, а также по требованию людей – предоставлять подтверждающие документы. За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы, за многократное нарушение – удаление из реестра.