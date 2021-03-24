В Житомире жители частных домов бесплатно получают индивидуальные контейнеры для мусора

В начале февраля в Житомире начали практику использования в частных домовладениях индивидуальных мусорных контейнеров. Компания «Грин Бин Украина», которая является исполнителем услуг по вывозу мусора, предоставляет населению контейнеры бесплатно.
Главное условие - пользователь обязуется нести полную материальную ответственность за этот контейнер.
Проект под названием «Индивидуальные контейнеры в каждое домовладение» начался с улицы Николая Сциборского и переулков 1-й и 2-й Капитульный. Машина, обслуживающая частный сектор, соответствующих размеров и габаритов.
По состоянию на март этого года более 250 частных домовладений в Житомире уже получили индивидуальные мусорные баки.
Евгений Барах, директор компании, говорит: сейчас в наличии есть около 1000 контейнеров для предоставления в пользование, и в планах это количество увеличить в соответствии с количеством домовладений, а это по предварительным подсчетам около 4500.
«С появлением индивидуальных контейнеров люди из частного сектора перестанут вывозить мусор в лес или оставлять его где-нибудь, и таким образом сократится количество стихийных свалок. Житомир станет чище», - отмечает заместитель городского головы Сергей Кондратюк.
В Черкассах, например, уже внедрили такую индивидуальную схему, здесь владельцы частных домовладений уже пользуются этими услугами.
«Они знают, что утром будет ехать машина. В 7:50 владелец выставил контейнер, машина забрала мусор, владелец забрал контейнер в свой двор, а доступ к контейнеру - персонифицированный, имеет исключительно конкретный владелец, а не вся улица или соседи», - рассказывает Евгений Барах.
Напомним, конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире
. Из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО «Грин Бин». По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП «ВЖРЕП №8». Договоры на вывоз мусора заключили на 7 лет.