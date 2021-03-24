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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 24 » 08:54:12

В Житомире жители частных домов бесплатно получают индивидуальные контейнеры для мусора

Сегодня, 08:56:12 442 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире жители частных домов бесплатно получают индивидуальные контейнеры для мусора

 В начале февраля в Житомире начали практику использования в частных домовладениях индивидуальных мусорных контейнеров. Компания «Грин Бин Украина», которая является исполнителем услуг по вывозу мусора, предоставляет населению контейнеры бесплатно.

Главное условие - пользователь обязуется нести полную материальную ответственность за этот контейнер. 

Проект под названием «Индивидуальные контейнеры в каждое домовладение» начался с улицы Николая Сциборского и переулков 1-й и 2-й Капитульный. Машина, обслуживающая частный сектор, соответствующих размеров и габаритов.

По состоянию на март этого года более 250 частных домовладений в Житомире уже получили индивидуальные мусорные баки. 

Евгений Барах, директор компании, говорит: сейчас в наличии есть около 1000 контейнеров для предоставления в пользование, и в планах это количество увеличить в соответствии с количеством домовладений, а это по предварительным подсчетам около 4500.
 

«С появлением индивидуальных контейнеров люди из частного сектора перестанут вывозить мусор в лес или оставлять его где-нибудь, и таким образом сократится количество стихийных свалок. Житомир станет чище», - отмечает заместитель городского головы Сергей Кондратюк.


В Черкассах, например, уже внедрили такую ​​индивидуальную схему, здесь владельцы частных домовладений уже пользуются этими услугами.
 

«Они знают, что утром будет ехать машина. В 7:50 владелец выставил контейнер, машина забрала мусор, владелец забрал контейнер в свой двор, а доступ к контейнеру - персонифицированный, имеет исключительно конкретный владелец, а не вся улица или соседи», - рассказывает Евгений Барах.


Напомним, конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире. Из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО «Грин Бин». По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП «ВЖРЕП №8». Договоры на вывоз мусора заключили на 7 лет.
Тэги: Житомир, мусор, вывоз мусора
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Комментариев: 3
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1 Name Surname (viewer)   • 09:53:58, Сегодня [Материал]

"предоставляет населению контейнеры бесплатно"
Коли чую слово "безкоштовно", завжди треба задавитись питанням: за чий рахунок це "безкоштовно".
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 10:17:15, Сегодня [Материал]

Сума включена у вартість послуг. Нормальна практика
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 10:34:56, Сегодня [Материал]

зачем частному сектору этот лохотрон, если мусор можно бесплатно выбросить в баки возле многоэтажек?
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