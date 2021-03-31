На заводе под Житомиром отремонтировали партию боевых машин пехоты. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" передало военным после капитального ремонта 5 единиц БМП-2. Об этом сообщает госконцерн "Укроборонпром
".
Отмечается, что это первая для ЖБТЗ передача техники в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год. Работы выполнены в соответствии с графиком, однако при ограниченном финансировании.
Кроме современных навигационных систем, оптических приборов и прицелов, фар инфракрасного излучения с использованием диодных ламп БМП-2 также были оснащены гусеничными лентами отечественного производства. Часть из них - собственного производства предприятия, другая - харьковского завода им. Малышева.
С начала 2021 года специалисты ЖБТЗ совершили 8 выездов для выполнения технических работ: четыре - в зону проведения операции объединенных сил, еще четыре - в пункты постоянной дислокации воинских частей или учебные центры. Всего было отремонтировано более 30 машин.
Как сообщал "Журнал Житомира
", ЖБТЗ восстановил и подготовил к передаче Вооруженным силам Украины 26 БМП
, которые ранее по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика.
Фото: Укроборонпром