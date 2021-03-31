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На заводе под Житомиром отремонтировали партию боевых машин пехоты. ФОТО

Сегодня, 08:32:36 316 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На заводе под Житомиром отремонтировали партию боевых машин пехоты. ФОТО

 Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" передало военным после капитального ремонта 5 единиц БМП-2. Об этом сообщает госконцерн "Укроборонпром".

Отмечается, что это первая для ЖБТЗ передача техники в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год. Работы выполнены в соответствии с графиком, однако при ограниченном финансировании.

Кроме современных навигационных систем, оптических приборов и прицелов, фар инфракрасного излучения с использованием диодных ламп БМП-2 также были оснащены гусеничными лентами отечественного производства. Часть из них - собственного производства предприятия, другая - харьковского завода им. Малышева.

С начала 2021 года специалисты ЖБТЗ совершили 8 выездов для выполнения технических работ: четыре - в зону проведения операции объединенных сил, еще четыре - в пункты постоянной дислокации воинских частей или учебные центры. Всего было отремонтировано более 30 машин.

Как сообщал "Журнал Житомира", ЖБТЗ восстановил и подготовил к передаче Вооруженным силам Украины 26 БМП, которые ранее по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика.



Фото: Укроборонпром 
Тэги: оборонный заказ, БМП, ЖБТЗ
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