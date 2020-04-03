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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Апрель » 3 » 15:57:09

Житомирский бронетанковый продолжает работать: завод передал МО партию модернизированных БМП. ФОТО

Вчера, 16:00:09 768 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский бронетанковый продолжает работать: завод передал МО партию модернизированных БМП. ФОТО

 Житомирский бронетанковый завод передал Министерству обороны Украины партию из отремонтированных и модернизированных боевых машин пехоты.

Как сообщает пресс-служба Государственного концерна «Укроборонпром», завод передал МО 5 единиц БМП-1 и 2 единицы БМП-2.

Отмечается, что работники предприятия возобновили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения. Модернизация бронетехники осуществлена в рамках договора на выполнение государственного оборонного заказа, который был заключен осенью 2018 сроком на 2 года.

Директор ЖБТЗ Алексей Жуковец подчеркнул, что даже в условиях карантина предприятие вовремя выполнило свои обязательства в соответствии с действующими стандартами качества.

«Уже вторую неделю мы работаем в особом режиме в связи с карантином и режимом чрезвычайной ситуации в стране. Как и на других предприятиях Укроборонпрома на ЖБТЗ действует строгий режим соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий, работники завода обеспечены средствами личной защиты, ведем постоянное информирование о том, как снизить риски заболевания коронавирусом. Ради сохранение здоровья работников, сейчас для выполнения ГОЗ используются только те специалисты, которые являются критически важными на своих участках», - уточнил Жуковец.





Тэги: модернизация, БМП, бронетанковый завод, МОУ
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:36:16, Вчера [Материал]
-2

У нас короновирус на.уя нам ваши танки и понты? Что с этими танками делать? Передайте эти танки буржуям которые спи.дили Украинскую землю пускай едут и защищают ее. Зеленский наводчик, Порошенко механик, Вакарчук радист пулеметчик.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 23:48:25, Вчера [Материал]
+1

Великий эксперт в очередной раз сделал свой высер. Уж кого кого, а тебя точно никто не будет спрашивать, что нам нужно, а что нет. Имитируй и дальше свою активистскую деятельность.

Я бы еще понял вопросы о том, когда же сядет хоть один из директоров этого завода за последние годы, а то все никак посадить не могут. А так - тупо типичный высер для тупых.
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