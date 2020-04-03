Житомирский бронетанковый завод передал Министерству обороны Украины партию из отремонтированных и модернизированных боевых машин пехоты.
Как сообщает пресс-служба Государственного концерна «Укроборонпром
», завод передал МО 5 единиц БМП-1 и 2 единицы БМП-2.
Отмечается, что работники предприятия возобновили боеспособность всех систем и агрегатов, заменили неисправные приборы, проверили работу вооружения. Модернизация бронетехники осуществлена в рамках договора на выполнение государственного оборонного заказа, который был заключен осенью 2018 сроком на 2 года.
Директор ЖБТЗ Алексей Жуковец подчеркнул, что даже в условиях карантина предприятие вовремя выполнило свои обязательства в соответствии с действующими стандартами качества.
«Уже вторую неделю мы работаем в особом режиме в связи с карантином и режимом чрезвычайной ситуации в стране. Как и на других предприятиях Укроборонпрома на ЖБТЗ действует строгий режим соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий, работники завода обеспечены средствами личной защиты, ведем постоянное информирование о том, как снизить риски заболевания коронавирусом. Ради сохранение здоровья работников, сейчас для выполнения ГОЗ используются только те специалисты, которые являются критически важными на своих участках»
, - уточнил Жуковец.
Житомирский бронетанковый продолжает работать: завод передал МО партию модернизированных БМП. ФОТО
Я бы еще понял вопросы о том, когда же сядет хоть один из директоров этого завода за последние годы, а то все никак посадить не могут. А так - тупо типичный высер для тупых.