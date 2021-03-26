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Житомирский бронетанковый завод передаст ВСУ 26 отремонтированных БМП. ФОТО

Сегодня, 08:59:37 325 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский бронетанковый завод передаст ВСУ 26 отремонтированных БМП. ФОТО

 Житомирский бронетанковый завод востановил и подготовил к передаче Вооруженным силам Украины 26 БМП, которые ранее по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

Отмечается, что согласно контракту, заключенному еще в 2017 году, польская компания "WTORPLAST S.A." должна была поставить более 90 единиц техники для украинских военных три года назад. Однако украинская сторона получила тогда всего 20 машин.
 

"Мы столкнулись с такой ситуацией, что зарубежный партнер системно не выполнял свои обязательства. Поэтому эту технику "Укрспецэкспорта" пришлось "добывать" путем судебных и исполнительных производств", - отмечает заместитель генерального директора Укроборонпрома по производству Игорь Фоменко.


В июле 2020 года польский суд удовлетворил иск украинской Государственной компании "Укрспецэкспорт" к "WTORPLAST S.A." и обязал последнюю поставить 26 единиц техники Украине, а также вернуть авансовые платежи по контрактам и компенсировать судебные издержки - всего более 3 млн долларов США.

В октябре прошлого года БМП-1АК были доставлены на Житомирский бронетанковый завод. Техника поступила в неудовлетворительном техническом состоянии и без документации. Поэтому специалисты предприятия сразу начали приводить машины в порядок.
 

"Пришлось устранять последствия длительного хранения техники. Было проверено шасси, двигатели, подготовлена ​​необходимая документация и т.д. Сейчас машины полностью соответствуют техническим требованиям заказчика и прошли все необходимые испытания. Военное представительство их приняло. БМП готовы к отгрузке заказчику - Министерству обороны Украины", - рассказывает руководитель завода Алексей Жуковец.












Фото: Укроборонпром
Тэги: ВСУ, бронетанковый завод, БМП
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