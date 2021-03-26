Житомирский бронетанковый завод передаст ВСУ 26 отремонтированных БМП. ФОТО

"Мы столкнулись с такой ситуацией, что зарубежный партнер системно не выполнял свои обязательства. Поэтому эту технику "Укрспецэкспорта" пришлось "добывать" путем судебных и исполнительных производств", - отмечает заместитель генерального директора Укроборонпрома по производству Игорь Фоменко.