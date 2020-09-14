В сети появилось зрелищное видео о Житомирском бронетанковом заводе

Житомирский бронетанковый завод специализируется на проведении капитального ремонта и модернизации существующих ныне в украинской армии видов вооружения, среди них БМП и БМД, гусеничные армейские машины серии "ГМ", бронированные ремонтно-эвакуационные машины "БРЭМ-2", "БТР-Д", "БРДМ-2" и тому подобное.
Кроме того, специалисты завода занимаются ремонтом и модернизацией отдельных агрегатов и узлов ко всем видам указанной выше техники, изготовлением запасных частей к бронетехнике и прочего оборудования для войск и ремонтных заводов.
Завод, который является частью государственного концерна "Укроборонпром", с 2014 года передал в ряды Вооруженных сил Украины более 800 боевых машин.