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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Сентябрь » 14 » 10:28:59

В сети появилось зрелищное видео о Житомирском бронетанковом заводе

Вчера, 10:41:59 2178 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В сети появилось зрелищное видео о Житомирском бронетанковом заводе

 Житомирский бронетанковый завод показал производственные возможности по модернизации и ремонту бронетехники Вооруженных сил Украины.

Видео опубликовано на YouTube-канале оборонного предприятия.

Житомирский бронетанковый завод специализируется на проведении капитального ремонта и модернизации существующих ныне в украинской армии видов вооружения, среди них БМП и БМД, гусеничные армейские машины серии "ГМ", бронированные ремонтно-эвакуационные машины "БРЭМ-2", "БТР-Д", "БРДМ-2" и тому подобное.
 

Кроме того, специалисты завода занимаются ремонтом и модернизацией отдельных агрегатов и узлов ко всем видам указанной выше техники, изготовлением запасных частей к бронетехнике и прочего оборудования для войск и ремонтных заводов.

Завод, который является частью государственного концерна "Укроборонпром", с 2014 года передал в ряды Вооруженных сил Украины более 800 боевых машин.
Тэги: ВСУ, бронетанковый завод, Видео
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