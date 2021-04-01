Житомир получает последнюю партию новых троллейбусов: скоро они выедут на маршруты

Белорусское предприятие завершает поставку в Житомир последней партии троллейбусов. 7 из 12 троллейбусов уже привезли на территорию города.
Ежедневно в ЖТТУ привозят один-два троллейбуса из последней партии, информирует "Суспільне
".
"В настоящее время завершается последняя поставка пятой партии - 12 троллейбусов, из общего количества 50 троллейбусов. 38 троллейбусов уже у нас на предприятии, они работают еще с сентября прошлого года. Заходили они партиями: первая - 5 троллейбусов, последующие - по 11 троллейбусов. У нас в наличии уже 7 троллейбусов с последней партии", - рассказал начальник городского управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.
Ориентировочно в течение недели поставку последней партии завершат, после чего состоится прием троллейбусов, техосмотр и их выведут на городские маршруты.
Предыстория
Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР
на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро
, из которых 2 миллиона грантовая составляющая.
В апреле 2019 года на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку 50 новых троллейбусов
для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания «Белкоммунмаш»
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3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ
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В июне 2020 года Житомир получил первую партию троллейбусов
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