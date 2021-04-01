Житомир получает последнюю партию новых троллейбусов: скоро они выедут на маршруты

"В настоящее время завершается последняя поставка пятой партии - 12 троллейбусов, из общего количества 50 троллейбусов. 38 троллейбусов уже у нас на предприятии, они работают еще с сентября прошлого года. Заходили они партиями: первая - 5 троллейбусов, последующие - по 11 троллейбусов. У нас в наличии уже 7 троллейбусов с последней партии", - рассказал начальник городского управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.