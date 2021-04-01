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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 1 » 14:47:02

Житомир получает последнюю партию новых троллейбусов: скоро они выедут на маршруты

Сегодня, 14:48:02 1054 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир получает последнюю партию новых троллейбусов: скоро они выедут на маршруты

 Белорусское предприятие завершает поставку в Житомир последней партии троллейбусов. 7 из 12 троллейбусов уже привезли на территорию города.

Ежедневно в ЖТТУ привозят один-два троллейбуса из последней партии, информирует "Суспільне".
 

"В настоящее время завершается последняя поставка пятой партии - 12 троллейбусов, из общего количества 50 троллейбусов. 38 троллейбусов уже у нас на предприятии, они работают еще с сентября прошлого года. Заходили они партиями: первая - 5 троллейбусов, последующие - по 11 троллейбусов. У нас в наличии уже 7 троллейбусов с последней партии", - рассказал начальник городского управления транспорта и связи Константин Пидпокровный.


Ориентировочно в течение недели поставку последней партии завершат, после чего состоится прием троллейбусов, техосмотр и их выведут на городские маршруты. 
 

Предыстория


Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. 

В апреле 2019 года на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку 50 новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания «Белкоммунмаш».

3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку троллейбусов БКМ.

В июне 2020 года Житомир получил первую партию троллейбусов.
Тэги: троллейбусы, ТТУ, Житомир
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