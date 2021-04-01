Повышение пенсионного возраста, тарифы на газ и призыв в армию: что ждет украинцев в апреле

В апреле в Украине повысят пенсионный возраст для женщин, хотя пенсионные изменения на этом не завершатся. Также с 1 апреля поставщики газа должны предложить потребителям годовые контракты, начнется призыв в армию, появятся новые медицинские гарантии, а для украинских туристов откроется Кипр, информирует BBC News Украина
.
Когда на пенсию?
С 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин. Это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых еще в 2011 году. Те, кто родились в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, еще могли выходить на пенсию в 59,5 лет. А те, кто родились с 1 апреля 1961 года и позже, уже будут идти на пенсию в 60.
Таким образом пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине сравнялся и составляет 60 лет.
Для получения пенсии по возрасту страховой стаж человека должен быть не менее 28 лет. Если же он меньше, то пенсии по возрасту придется ждать до 63 лет.
Согласно пенсионной реформе, с 2011 года пенсионный возраст женщин ежегодно повышался на полгода - от 55 лет до 60, чтобы сравниться с мужским.
В 2017 году пенсионная реформа продолжилась, и за ней на назначение пенсии стал влиять не только возраст, но и страховой стаж - время, когда уплачивались взносы на обязательное государственное пенсионное страхование. В 2021 году минимальный страховой стаж составляет 28 лет, но он будет увеличиваться ежегодно - до 35 лет в 2027.
Обратиться за пенсией можно за месяц до достижения пенсионного возраста или в течение трех месяцев после.
По данным Пенсионного фонда, на начало этого года в Украине было 11,1 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн продолжали работать. Более 3/4 украинских пенсионеров имеют пенсию до 4000 грн в месяц.
С 1 апреля также пересчитают пенсию пенсионерам, и тем, кому пенсию назначили или пересчитали до 1 апреля 2019 года. Речь идет об около 2 млн пенсионеров.
Сколько платить за газ?
31 марта истек срок действия постановления, которым зимой правительство ограничило цены на газ для населения. Поэтому с 1 апреля цена для бытовых потребителей должна вернуться к рыночному уровню. В правительстве ожидают, что она не превысит нынешний предельный уровень в 6,99 грн за куб.
Под конец марта большинство компаний таки предложили цены на этом уровне
или ниже. Однако есть и те, кто предлагает газ дороже - от 7,6 грн за куб (ООО "Газ ОП") до 8,85 грн за куб (ООО "Азовгаз").
Государственный "Нафтогаз" сообщил, что в апреле сохранит для своих клиентов цену в 6,86 грн за куб, а для тех, кого не смогли обеспечить газом их поставщики, предлагает 6,99 грн за куб.
В компании также говорят, что по поручению правительства завершили разработку годового тарифа на газ.
"Эта цена работает как страховка на авто. Она позволяет избежать проблемы (в случае с ценами на газ - пиковых скачков цен зимой), но, в отличие от страховки, не требует уплаты вперед"
, - пояснили в "Нафтогазе".
Новые пакетные предложения от "Нафтогаза" будут готовы к началу мая.
Вместе с тем, в "Нафтогазе" отмечают, что сейчас поставляют газ только 13% потребителей на розничном рынке. 65% рынка бытового газа принадлежит региональным газзбутам.
Ожидается, что такие же летние пакеты предложат и другие участники рынка. А потребитель сможет изменять годовой тарифный план в течение года на ежемесячный, а также выбирать любого другого поставщика газа.
Что с отоплением?
А вот для тепловиков цены на газ снизятся. Как сообщил "Нафтогаз", который поставляет газ для производителей тепловой энергии в рамках PSO (Public service obligations - ред.), стоимость газа в марте будет на 8% меньше, чем в феврале, и составит 6,28 грн за куб (без НДС и расходов на транспортировку).
Для потребителей это учтут в платежках, которые они получат уже в апреле, когда отопительный сезон завершается.
В "Нафтогазе" также напоминают, что к 30 сентября 2021 года предоставляют производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф. До 1 мая 2021 года правительство, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины должны определить источники компенсации этой разницы.
Что с электричеством?
Цена на электроэнергию для населения останется неизменной
- 1,68 грн за кВт-час. Соответствующее постановление правительство одобрило в конце марта.
"Государственная компания "Энергоатом" продолжает поставлять электроэнергию для людей по льготной цене"
, - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Однако он также сказал, что цены на электричество могут измениться в будущем.
Новые медгарантии
С 1 апреля будет действовать новая программа медицинских гарантий, которая предусматривает 35 пакетов медицинских услуг. Из них два пакета будут новыми, а еще пять - выделены из уже имеющихся, сообщает Национальная служба здоровья в Facebook.
В частности, с апреля 2021 года должен заработать пакет услуг для лечения туберкулеза на первичке. Отдельными пакетами будут ведение беременности в амбулаторных условиях и стоматологическая помощь взрослым и детям.
Среди новых пакетов также лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями и реагирование на инфекционные заболевания и эпидемии.
Как и ранее к медучреждениям, которые оказывают приоритетные услуги, НСЗУ будет выдвигать повышенные требования, но и оплачивать их будет по более высокому тарифу.
Например, за оказание помощи новорожденному весом до 1500 г больница получит 114 тыс. грн (а не 98,5 тыс. грн как в 2020 году), а тариф на роды возрастет с 8 до почти 10,4 тыс. грн.
По программе ведения беременности в амбулаторных условиях украинцы смогут выбирать, кто, где и как их будет вести - семейный врач или гинеколог, при этом выбор гинеколога и роддома не ограничен местом жительства или регистрации пациентки.
К гинекологу пациентка может обратиться без направления, а его помощь является бесплатной, если заведение заключило договор с Национальной службой здоровья по пакету "Амбулаторная медицинская помощь".
Кипр таки откроется?
С 1 апреля Кипр переведет Украину с "серой" в "красную зону" (согласно официально утвержденной на Кипре COVID-классификации государств мира, которая меняется еженедельно). Поэтому украинские туристы смогут попасть на Кипр, - при определенных условиях.
Пассажиры с зеленой группы не сдают по прилету тест на COVID-19, пассажиры с оранжевой должны до посадки в самолет предоставить негативный тест на коронавирус. А туристы из стран красной группы будут сдавать анализ дважды: перед посадкой и после приземления.
По сообщению украинского посольства на Кипре, с 1 апреля и пока Украина находится в "красной зоне", к украинским туристам будут применяться следующие требования:
- регистрация на платформе CyprusFlightPass,
- отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в сертифицированной лаборатории на территории Украины не позднее чем за 72 часа до вылета (на английском языке),
- на Кипре надо пройти повторный ПЦР-тест (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса). Результат теста пришлют SMS в течение 3 часов. До получения результата надо оставаться на самоизоляции. Дети до 12 лет освобождены от тестов,
- необходимо иметь документы, которые подтверждают цель поездки и место проживания, свидетельствуют о финансовой состоятельности (на все время пребывания на Кипре, не менее 50 евро в сутки) и намерении вернуться в Украину (купленный авиабилет).
Если подтвердят, что иностранец заболел COVID-19 во время пребывания на острове, кипрское правительство покроет расходы на его проживание, еду, воду и лекарства, сообщают в украинском посольстве.
Весенний призыв
1 апреля начнется весенний призыв на срочную военную службу. В Житомирской области более 600 мужчин
подлежат призыву в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования. Всего в апреле-июне этого года в армию планируют призвать 14246 человек.
В Вооруженные силы направят 6500 человек в Национальную гвардию - 4646, в Госпогранслужбу - 2500 и еще 600 - в Государственную специальную службу транспорта.
На весенний призыв выделено 66 млн грн. Расходы на одного призывника составляют 4633 грн, из них 4540 грн пойдут на выплату денежной помощи призывникам.