Склад химических отходов под хатами: на Житомирщине селяне уверяют, что их травит бизнесмен. ВИДЕО

«Людей в селе продолжают травить химическими отходами. Бочки с этими отходами выворачивают прямо на землю и продают, как тару. После таяния снега все идет к колодцам. Тара от непонятных веществ плавает в колодцах. Людям прямым текстом хозяин свалки заявляет, что у него все куплено. Где полиция, если хозяин свалки открыто запугивает людей», - жалуются селяне.