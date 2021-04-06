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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 6 » 08:55:11

Склад химических отходов под хатами: на Житомирщине селяне уверяют, что их травит бизнесмен. ВИДЕО

Вчера, 09:14:11 1083 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Склад химических отходов под хатами: на Житомирщине селяне уверяют, что их травит бизнесмен. ВИДЕО

 В селе Купище Коростенского района во дворе частного дома предприниматель устроил импровизированный склад, где хранятся десятки бочек.

Местные жители уверены, что внутри бочек химические отходы и их травят, передает сайт Коростень.today.
 

«Людей в селе продолжают травить химическими отходами. Бочки с этими отходами выворачивают прямо на землю и продают, как тару. После таяния снега все идет к колодцам. Тара от непонятных веществ плавает в колодцах. Людям прямым текстом хозяин свалки заявляет, что у него все куплено. Где полиция, если хозяин свалки открыто запугивает людей», - жалуются селяне.


В пресслужбе ГУ Нацполиции в Житомирской области рассказали, что по данному факту открыто уголовное производство.

«В настоящее время открыто уголовное производство. Продолжается проведение экспертизы. Вчера в село также выезжала следственно-оперативная группа», - рассказала заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Ольга Номерчук. 
 
Тэги: склад, Житомирщина, бочки, химикаты
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