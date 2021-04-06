Склад химических отходов под хатами: на Житомирщине селяне уверяют, что их травит бизнесмен. ВИДЕО

В селе Купище Коростенского района во дворе частного дома предприниматель устроил импровизированный склад, где хранятся десятки бочек.
Местные жители уверены, что внутри бочек химические отходы и их травят, передает сайт Коростень.today.
«Людей в селе продолжают травить химическими отходами. Бочки с этими отходами выворачивают прямо на землю и продают, как тару. После таяния снега все идет к колодцам. Тара от непонятных веществ плавает в колодцах. Людям прямым текстом хозяин свалки заявляет, что у него все куплено. Где полиция, если хозяин свалки открыто запугивает людей», - жалуются селяне.
В пресслужбе ГУ Нацполиции в Житомирской области рассказали, что по данному факту открыто уголовное производство.
«В настоящее время открыто уголовное производство. Продолжается проведение экспертизы. Вчера в село также выезжала следственно-оперативная группа», - рассказала заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Ольга Номерчук.