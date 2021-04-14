В мэрии рассказали, как будет проходить строительство троллейбусной линии на Малёванку

В Житомире завершили подготовительный этап по строительству новой троллейбусной линии в микрорайон Малёванка. Работы начнутся в течение следующих двух недель. Об этом заявил мэр Житомира.
«Комплексный проект включает реконструкцию дороги, остановки и капитальный ремонт тяговой подстанции, а реализация его стала возможной благодаря работе и поддержке ЕБРР»
, - сказал Сергей Сухомлин.
Начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Пидпокровный говорит, что вся документация, необходимая для начала проведения работ подрядной организацией, уже подготовлена.
Сначала планируют модернизировать тяговую подстанцию и проложить силовые кабели к новой сети. На втором этапе установят опорные части на улице Героев Пожарных и контактную сеть. Параллельно будут проходить работы по обустройству остановок, разворотного кольца и конечной остановки.
Во время работ полного перекрытия движения транспорта в городе не будет, а только частичное перекрытие кварталов.
В городском совете
«Частично будут отключаться линии при переносе электросетей, будет отключаться электроэнергия для потребителей частного сектора. Это, конечно, будет согласовано с представителями РЭС и жителями района. Перекрытие будет кварталами на непродолжительный срок», - отметил Пидпокровный.
рассказали, что общий километраж новой троллейбусной линии составит 2,2 км. Планируется на этот маршрут запустить 6 новых троллейбусов. Сейчас прорабатываются решения по определению конечной остановки.
Общая смета проекта составляет около 60 млн грн, 50 млн грн из которых грантовая часть
. Линию должны открыть до конца года.