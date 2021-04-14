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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 14 » 12:46:47

В мэрии рассказали, как будет проходить строительство троллейбусной линии на Малёванку

Вчера, 13:08:47 2316 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В мэрии рассказали, как будет проходить строительство троллейбусной линии на Малёванку

 В Житомире завершили подготовительный этап по строительству новой троллейбусной линии в микрорайон Малёванка. Работы начнутся в течение следующих двух недель. Об этом заявил мэр Житомира.

«Комплексный проект включает реконструкцию дороги, остановки и капитальный ремонт тяговой подстанции, а реализация его стала возможной благодаря работе и поддержке ЕБРР», - сказал Сергей Сухомлин.

Начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Пидпокровный говорит, что вся документация, необходимая для начала проведения работ подрядной организацией, уже подготовлена.

Сначала планируют модернизировать тяговую подстанцию ​​и проложить силовые кабели к новой сети. На втором этапе установят опорные части на улице Героев Пожарных и контактную сеть. Параллельно будут проходить работы по обустройству остановок, разворотного кольца и конечной остановки.

Во время работ полного перекрытия движения транспорта в городе не будет, а только частичное перекрытие кварталов.
 

«Частично будут отключаться линии при переносе электросетей, будет отключаться электроэнергия для потребителей частного сектора. Это, конечно, будет согласовано с представителями РЭС и жителями района. Перекрытие будет кварталами на непродолжительный срок», - отметил Пидпокровный.


В городском совете рассказали, что общий километраж новой троллейбусной линии составит 2,2 км. Планируется на этот маршрут запустить 6 новых троллейбусов. Сейчас прорабатываются решения по определению конечной остановки.

Общая смета проекта составляет около 60 млн грн, 50 млн грн из которых грантовая часть. Линию должны открыть до конца года. 
Тэги: строительство, горсовет, Житомир, троллейбус
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Комментариев: 1
garold
1 Кonstantin (garold)   • 21:42:23, Вчера [Материал]

Запускать троллейбус в частный сектор где через дом есть собственное авто ,деньги на ветер...
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