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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 26 » 11:37:42

До конца года в Житомире построят новую троллейбусную линию в микрорайон Малёванка

Сегодня, 11:45:42 249 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До конца года в Житомире построят новую троллейбусную линию в микрорайон Малёванка

 Вскоре в микрорайон Малёванка можно будет добраться на троллейбусе. 26 января в городском совете состоялось подписание контракта по строительству новой троллейбусной линии.

По словам городского головы Сергея Сухомлина, комплексный проект включает реконструкцию дороги, остановки и капитальный ремонт тяговой подстанции.
 

«За несколько лет мы построили линии на Маликова и ул. Промышленную, - говорит городской голова Сергей Сухомлин. - Электрическую инфраструктуру Житомира должны развивать».

 


Срок реализации проекта - 224 дня. Следовательно, в этом году новая троллейбусная линия уже должна заработать в Житомире.
 

Предыстория


Новую троллейбусную линию построят за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития.

Согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку будут курсировать от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского и Чудновской.
Тэги: Житомир, Малеванка, троллейбус, строительство
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