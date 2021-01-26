До конца года в Житомире построят новую троллейбусную линию в микрорайон Малёванка

Вскоре в микрорайон Малёванка можно будет добраться на троллейбусе. 26 января в городском совете состоялось подписание контракта по строительству новой троллейбусной линии.
По словам городского головы Сергея Сухомлина, комплексный проект включает реконструкцию дороги, остановки и капитальный ремонт тяговой подстанции.
«За несколько лет мы построили линии на Маликова и ул. Промышленную, - говорит городской голова Сергей Сухомлин. - Электрическую инфраструктуру Житомира должны развивать».
Срок реализации проекта - 224 дня. Следовательно, в этом году новая троллейбусная линия уже должна заработать в Житомире.
Предыстория
Новую троллейбусную линию построят за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития
.
Согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку
будут курсировать от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского и Чудновской.