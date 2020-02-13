Троллейбусы на Малёванку будут курсировать через Корбутовку: стал известен маршрут

В Житомире работают над проектированием новой троллейбусной линии на Малёванку. Проектная документация уже почти готова, строительство линии стоит ожидать летом.
Об этом сайту Житомир инфо
рассказал начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.
«Проект уже готов и сейчас изучается специалистами. Сегодня было заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором согласовывались вопросы относительно схемы и организации движения, выездов, разворотного кольца, остановок и т.д. То есть сама проектная документация уже разработана. Сейчас мы нарабатываем замечания и выводы о необходимости корректировки. Соответственно проектант внесет коррективы. Далее объявляем тендер на определение подрядной организации, которая будет за 2 млн грантовых средств ЕБРР проводить строительство новой троллейбусной линии. То есть сейчас мы находимся как раз на стадии выхода проекта», - рассказал Константин Пидпокровный.
Согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку будут двигаться от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского и Чудновской, дальше у магазина «Океан» троллейбус будет поворачивать на улицу Героев Пожарных и двигаться к конечной остановки возле фабрики «Крок», где будет разворотное кольцо.
Относительно старта строительства линии, Константин Пидпокровный осторожен в прогнозах. По его словам, если все пойдет по графику, то приступить к работе подрядчик сможет ориентировочно в июле-августе текущего года. Однако все зависит от проведения тендера.
Как сообщал «ЖЖ
», новую троллейбусную линию построят за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития
. Соответствующее соглашение 31 июля подписали городской голова Сергей Сухомлин и представитель ЕБРР.
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