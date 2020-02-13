Троллейбусы на Малёванку будут курсировать через Корбутовку: стал известен маршрут

«Проект уже готов и сейчас изучается специалистами. Сегодня было заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором согласовывались вопросы относительно схемы и организации движения, выездов, разворотного кольца, остановок и т.д. То есть сама проектная документация уже разработана. Сейчас мы нарабатываем замечания и выводы о необходимости корректировки. Соответственно проектант внесет коррективы. Далее объявляем тендер на определение подрядной организации, которая будет за 2 млн грантовых средств ЕБРР проводить строительство новой троллейбусной линии. То есть сейчас мы находимся как раз на стадии выхода проекта», - рассказал Константин Пидпокровный.