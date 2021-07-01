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«Зачем нам этот троллейбус?» Жители Малёванки протестуют против строительства новой линии

Сегодня, 08:18:31 81 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Зачем нам этот троллейбус?» Жители Малёванки протестуют против строительства новой линии

 30 июня около четырех десятков жителей улицы Героев Пожарных вышли протестовать против строительства новой троллейбусной линии в их микрорайон.

По словам протестующих, опоры для новой троллейбусной сети будут устанавливать на тротуарах, что ограничит возможность прохода пешеходов, передает "Суспільне".
 

"Такая узкая дорога, негде пройти. Я здесь недалеко живу - ведем с садика детей и страшно смотреть, как люди гонятся. И вообще - зачем нам этот троллейбус? Мы его не хотим, мы - против", - рассказала местная жительница Розалия Лаговская.






Еще один местный житель говорит, что троллейбусная линия будет нести не только неудобства, но и опасность.
 

"На троллейбусной линии очень большой электрический разряд. Кто разбирается, тот знает, о чем это. А дома очень близко и очень узкая дорога. А относительно транспорта, то всем достаточно и маршрутки", - сказал Александр Сокальчук.




Пообщаться с жителями, которые вышли на протест, приехали представители городской власти Житомира. В частности, заместитель городского головы заявил, что тротуары узкие, потому что их на несколько метров сузили сами жители.
 

"На сегодняшний день те проекты, которые принимал наш проектант, там видно, что заборы людей, которые там стоят, должны быть сдвинуты на полтора-два метра. Мы этот вопрос сейчас даже не поднимаем", - сообщил заместитель мэра Житомира Александр Шевчук.






Комментируя ситуацию, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Роман Кравчук рассказал, что перед началом строительства на улице проводили обследование как проезжей части, так и тротуара, и строительство там разрешено.
 

"Проблема в том, что люди сами застраивали тротуар - кто-то со временем этот тротуар сдвинул, поэтому, сейчас у них возникают претензии по строительству. Я считаю, что любой коммунальный транспорт в частном секторе - это развитие для нашего города, потому что это удобно", - говорит Роман Кравчук.



Фото: Суспільне


По словам руководителя городского управления транспорта и связи Константина Пидпокровного, проект строительства они согласовали со всеми ведомствами.
 

"Проект утвержден, но есть непонимание некоторой части жителей. Данный проект был согласован со всеми службами, которые есть в нашем городе. И по коммуникациям, и по сетям, и относительно ширины троллейбусной линии, а также допусков на строительство троллейбусной линии на этом участке на улице Героев Пожарных. Заборы на этой улице были самовольно перенесены ближе к проезжей части и это, соответственно, сузило тротуары. Опоры на участках будут обустроены на тротуарах, но другого варианта нет, потому что по улице идет много других коммуникаций - "Укртелекома", "Житомирводоканала" и других сетей", - говорит глава управления транспорта.


Предыстория


Новую троллейбусную линию построят за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития.

Согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку будут курсировать от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского, Чудновской и по новой линии на улице Героев Пожарных.

Линию должны открыть до конца года. Планируется в микрорайон пустить 6 новых троллейбусов.

В июне начали активную фазу строительства троллейбусной линии.
Тэги: Малеванка, протест, троллейбус, строительство, Житомир
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