«Зачем нам этот троллейбус?» Жители Малёванки протестуют против строительства новой линии

"Такая узкая дорога, негде пройти. Я здесь недалеко живу - ведем с садика детей и страшно смотреть, как люди гонятся. И вообще - зачем нам этот троллейбус? Мы его не хотим, мы - против", - рассказала местная жительница Розалия Лаговская.

"На троллейбусной линии очень большой электрический разряд. Кто разбирается, тот знает, о чем это. А дома очень близко и очень узкая дорога. А относительно транспорта, то всем достаточно и маршрутки", - сказал Александр Сокальчук.

"На сегодняшний день те проекты, которые принимал наш проектант, там видно, что заборы людей, которые там стоят, должны быть сдвинуты на полтора-два метра. Мы этот вопрос сейчас даже не поднимаем", - сообщил заместитель мэра Житомира Александр Шевчук.

"Проблема в том, что люди сами застраивали тротуар - кто-то со временем этот тротуар сдвинул, поэтому, сейчас у них возникают претензии по строительству. Я считаю, что любой коммунальный транспорт в частном секторе - это развитие для нашего города, потому что это удобно", - говорит Роман Кравчук.



Фото: Суспільне

"Проект утвержден, но есть непонимание некоторой части жителей. Данный проект был согласован со всеми службами, которые есть в нашем городе. И по коммуникациям, и по сетям, и относительно ширины троллейбусной линии, а также допусков на строительство троллейбусной линии на этом участке на улице Героев Пожарных. Заборы на этой улице были самовольно перенесены ближе к проезжей части и это, соответственно, сузило тротуары. Опоры на участках будут обустроены на тротуарах, но другого варианта нет, потому что по улице идет много других коммуникаций - "Укртелекома", "Житомирводоканала" и других сетей", - говорит глава управления транспорта.



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