Из-за протестов строительство троллейбусной линии на Малёванку приостановили

"Здесь сняли троллейбус по маршруту №9 с Корбутивки, потому что он нерентабелен, - говорит Борис Дмитриев. - А здесь зачем запускать еще один троллейбус? Для чего это делать? Во-первых, там 90 градусов поворот - троллейбус будет двигаться и полностью перекроет сплошную линию. И не только сплошную линию, а всю улицу перекроет".

"Здесь троллейбусу негде разворачиваться, негде ехать. Если здесь сняли 30 маршрутку, значит, нерентабельный здесь маршрут", - рассказывает женщина.

"Речь идет даже не столько о самом троллейбусе, сколько об опорах, которые здесь установят, - говорит Владимир Кропивницкий. - Если установить опоры, проход людей с колясками будет заблокирован. Поэтому, исходя из норм безопасности дорожного движения, и возник этот спор".

"Будем собираться на заседании соответствующей городской комиссии по безопасности дорожного движения. Будем проговаривать, как улучшить на этом участке безопасность дорожного движения и защитить пешехода и водителя. Чем быстрее мы проложим кабель на этом участке движения и пойдем дальше, тем быстрее изменим условия передвижения жителей Малеванки к лучшему", - сказал глава управления транспорта и связи.

"Проект прошел экспертизу. Вывод - он отвечает всем государственным строительным нормам, ГОСТам. Все спорные вопросы будут решены в ходе реализации этого проекта путем смещения этих опор в одну или другую сторону, чтобы оставить проход для пешеходов и велосипедистов", - говорит заместитель руководителя трамвайно-троллейбусного управления Сергей Лазарев.



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