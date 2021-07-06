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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 6 » 17:02:05

Из-за протестов строительство троллейбусной линии на Малёванку приостановили

Вчера, 17:02:05 1018 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за протестов строительство троллейбусной линии на Малёванку приостановили

 В Житомире временно приостановили строительство троллейбусной линии в микрорайон Малёванка из-за протестов жителей улицы Героев Пожарных. На сессии Житомирского горсовета депутаты образовали рабочую группу, которая должна изучить все спорные аспекты строительства.

Строительство троллейбусной линии в микрорайон Малёванка начали в середине июня 2021 года. С тех пор продолжаются протесты части жителей улицы Героев Пожарных, которые выступают против того, чтобы линию вели их по улице. 5 июля люди снова вышли на улицу выразить мнение, сообщает "Суспільне".
 

"Здесь сняли троллейбус по маршруту №9 с Корбутивки, потому что он нерентабелен, - говорит Борис Дмитриев. - А здесь зачем запускать еще один троллейбус? Для чего это делать? Во-первых, там 90 градусов поворот - троллейбус будет двигаться и полностью перекроет сплошную линию. И не только сплошную линию, а всю улицу перекроет".


Еще одна местная жительница Галина Рудницкая тоже говорит, что троллейбус ей не нужен.
 

"Здесь троллейбусу негде разворачиваться, негде ехать. Если здесь сняли 30 маршрутку, значит, нерентабельный здесь маршрут", - рассказывает женщина.


Спор возник из-за того, насколько безопасным будет движение.
 

"Речь идет даже не столько о самом троллейбусе, сколько об опорах, которые здесь установят, - говорит Владимир Кропивницкий. - Если установить опоры, проход людей с колясками будет заблокирован. Поэтому, исходя из норм безопасности дорожного движения, и возник этот спор".

 


По словам руководителя городского управления транспорта и связи Константина Пидпокровного, для изучения вопроса создали рабочую группу.
 

"Будем собираться на заседании соответствующей городской комиссии по безопасности дорожного движения. Будем проговаривать, как улучшить на этом участке безопасность дорожного движения и защитить пешехода и водителя. Чем быстрее мы проложим кабель на этом участке движения и пойдем дальше, тем быстрее изменим условия передвижения жителей Малеванки к лучшему", - сказал глава управления транспорта и связи.


В ТТУ говорят, что проект прокладки троллейбусной линии на улицу Героев Пожарных соответствует строительным нормам.
 

"Проект прошел экспертизу. Вывод - он отвечает всем государственным строительным нормам, ГОСТам. Все спорные вопросы будут решены в ходе реализации этого проекта путем смещения этих опор в одну или другую сторону, чтобы оставить проход для пешеходов и велосипедистов", - говорит заместитель руководителя трамвайно-троллейбусного управления Сергей Лазарев.


Люди говорят, что протестовать против строительства троллейбусной линии будут и в дальнейшем.


Предыстория


Новую троллейбусную линию построят за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития.

Согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку будут курсировать от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского, Чудновской и по новой линии на улице Героев Пожарных.

Линию должны открыть до конца года. Планируется в микрорайон пустить 6 новых троллейбусов.

В июне начали активную фазу строительства троллейбусной линии.
Тэги: протест, Житомир, Малеванка, строительство, троллейбус
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Комментариев: 9
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 17:40:12, Вчера [Материал]

Что ни делай - все плохо. Что за народ.. Опоры им мешают - а машины на тротуарах не мешают? Которые сами же и понаставляли.. Короче - кто-то воду мутит..
melan
7 melan (melan)   • 21:16:18, Вчера [Материал]

воду мутят маршрутчики.
ZVEZDA
9 Житомирянин (ZVEZDA)   • 23:37:07, Вчера [Материал]

Ти же читав Кропивницький.
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 17:43:30, Вчера [Материал]

Потому как эти гомосеки свои обхезанные заборы сдвинули в сторону проезжей части, соответственно уменьшилась ширина тротуара
RaID
3 Сергій (RaID)   • 17:44:51, Вчера [Материал]

П - планування.

Завчасно і безкоштоно отримати думку громади? - Ні, не треба.

Почати вкладати кошти і отримати фідбек коли ціна помилки дорожча? - Так, чудовий план.
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 18:12:32, Вчера [Материал]

Все написане вами вірно, для приватного бізнесу, де витрачають свої кошти. А тут бюджет треба освоїти.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 18:54:34, Вчера [Материал]

у частников та же фигня

agile ideology
do now - think later...
melan
6 melan (melan)   • 21:13:42, Вчера [Материал]

не нужен троллейбус то тогда убрать 58 маршрут. Вот тогда малеванские кугуты запоют другую песню.
vovik-zt
8 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:43:35, Вчера [Материал]

Цікаво якщо мені на вул. Перемоги теж тролейбус не потрібен (бо дуже рідко їм користуюсь) можна його прибрати?! Бо він їздить під вікнами і заважає, шумить, так само як і маршрутки. Ну і може комусь на Київській чи на В. Бердичівській він теж не потрібен то і там прибрати. Не ну а чо, на Мальованці ж можна. Подивитись по генплану усі червоні лініі на тротуарах, прибрати усе зайве і буде місце на тротуарах.
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