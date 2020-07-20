Сухомлин рассказал, в какие районы Житомира будут строить новые троллейбусные линии

Городской совет не отказывается от расширения троллейбусной сети Житомира и планирует построить новые линии на Малёванку и до Глубочицы. Об этом во время онлайн-приема граждан рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
"В этом году мы анонсировали и готовим план строительства двух новых троллейбусных линий в городе Житомире. Это одна линия на Малёванку, на строительство которой мы получили грант от международной финансовой организации. Вторая линия, которая запланирована, это линия до Глубочицы", - отметил городской голова.
По словам Сухомлина, карантин несколько притормозил реализацию проекта, однако начать строительство линии на Малёванку все же планируют в этом году.
"Средства выделены, тендеры утверждает Европейский банк реконструкции и развития. В связи с карантином некоторые есть сложности, потому что специалисты ЕБРР сейчас не посещают Украину во время карантина, есть задержка, и когда будут сняты ограничения по карантину эти работы будут продолжены. В этом году мы планируем начать строительство линии на Малёванку", - сказал мэр Житомира.
Он добавил, что строительство троллейбусной линии до Глубочицы планируется после того, как построят линию на Малёванку. Ориентировочно, это 2021 год.
Как сообщал "Журнал Житомира
", согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку
будут двигаться от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского и Чудновской, дальше у магазина "Океан" троллейбус будет поворачивать на улицу Героев Пожарных.