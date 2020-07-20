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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 20 » 17:48:29

Сухомлин рассказал, в какие районы Житомира будут строить новые троллейбусные линии

Сегодня, 18:09:58 744 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин рассказал, в какие районы Житомира будут строить новые троллейбусные линии

 Городской совет не отказывается от расширения троллейбусной сети Житомира и планирует построить новые линии на Малёванку и до Глубочицы. Об этом во время онлайн-приема граждан рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
 

"В этом году мы анонсировали и готовим план строительства двух новых троллейбусных линий в городе Житомире. Это одна линия на Малёванку, на строительство которой мы получили грант от международной финансовой организации. Вторая линия, которая запланирована, это линия до Глубочицы", - отметил городской голова.


По словам Сухомлина, карантин несколько притормозил реализацию проекта, однако начать строительство линии на Малёванку все же планируют в этом году.
 

"Средства выделены, тендеры утверждает Европейский банк реконструкции и развития. В связи с карантином некоторые есть сложности, потому что специалисты ЕБРР сейчас не посещают Украину во время карантина, есть задержка, и когда будут сняты ограничения по карантину эти работы будут продолжены. В этом году мы планируем начать строительство линии на Малёванку", - сказал мэр Житомира.


Он добавил, что строительство троллейбусной линии до Глубочицы планируется после того, как построят линию на Малёванку. Ориентировочно, это 2021 год.

Как сообщал "Журнал Житомира", согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку будут двигаться от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского и Чудновской, дальше у магазина "Океан" троллейбус будет поворачивать на улицу Героев Пожарных.
Тэги: Малеванка, Житомир, троллейбус, строительство
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:30:40, Сегодня [Материал]
-1

Не вижу смысла вккладывать огромные деньги .Очень маленький пасажиро поток. Люде мало проживает в районе . Автобусы с легкостью справляются. Я понимаю, что вы на проэкте хотите заработать? Очевидно. что это придумал депутат от Малеванки Мойсеев у него есть фирма проэктант. Вы проэктируете много .Бьюджетные деньги огромные уходят из бьюджета на проэкты но как видим столько всякого напроэктировали, а ничего так и не построили.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:39:58, Сегодня [Материал]
-1

Вы хотите поднять рейтинг Мойсееву? Он токсичный, он увольнял директора школы № 1 директора НВК № 11. Расформировал школу № 18 детей разогнал по разным школам детей лишил детства и дружбы, а учителей кого на пенсию , а кого в другие школы.Ему такие гадости никто не простит
starix
3 max starkov (starix)   • 18:41:54, Сегодня [Материал]
+1

интересно, зачем троллейбус до глыбочицы? там же кроме частных домов нет ничего? давайте тогда до тетеревки, или не знаю...до новограда?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:07:34, Сегодня [Материал]
0

Пиарятся, и сразу бабки бюджетные на проэкт пересчисляют на свои проэктные организации и ничего как обычно не построят
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