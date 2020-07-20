Сухомлин рассказал, в какие районы Житомира будут строить новые троллейбусные линии

"В этом году мы анонсировали и готовим план строительства двух новых троллейбусных линий в городе Житомире. Это одна линия на Малёванку, на строительство которой мы получили грант от международной финансовой организации. Вторая линия, которая запланирована, это линия до Глубочицы", - отметил городской голова.

"Средства выделены, тендеры утверждает Европейский банк реконструкции и развития. В связи с карантином некоторые есть сложности, потому что специалисты ЕБРР сейчас не посещают Украину во время карантина, есть задержка, и когда будут сняты ограничения по карантину эти работы будут продолжены. В этом году мы планируем начать строительство линии на Малёванку", - сказал мэр Житомира.