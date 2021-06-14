В Житомире начали строить новую троллейбусную линию

В Житомире начали активную фазу строительства троллейбусной линии в микрорайон Малёванка. Сейчас ведутся работы по модернизации тягловой подстанции и прокладке силовых кабелей. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в городском совете.
«Чтобы не повредить покрытие дороги на Чудновской, делают «прокол», заводят кабели питания контактной сети в специальных футлярах»
, - сказал начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Пидпокровный
.
На этой неделе должны начать установку на улице Героев Пожарных опор контактной сети.
«Это тоже непростой этап. Начинаем от обувной фабрики, поскольку там ширина улицы и тротуарной части позволяет беспрепятственно ставить опоры», - добавил Пидпокровный.
Следующий шаг - обустройство разворотного кольца, остановок и конечной. Общий километраж будущей троллейбусной линии - 2,5 км.
Комплексный проект включает также реконструкцию дороги и тротуаров. Реализация его стала возможной благодаря поддержке ЕБРР. Стоимость - более 60 млн грн, 54 млн из которых - грант.
Предыстория
Новую троллейбусную линию построят за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития
.
Согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку
будут курсировать от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского и Чудновской.
Линию должны открыть до конца года. Планируется в микрорайон пустить 6 новых троллейбусов
.