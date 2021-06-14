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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 14 » 08:52:05

В Житомире начали строить новую троллейбусную линию

Сегодня, 08:52:05 5508 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начали строить новую троллейбусную линию

 В Житомире начали активную фазу строительства троллейбусной линии в микрорайон Малёванка. Сейчас ведутся работы по модернизации тягловой подстанции и прокладке силовых кабелей. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в городском совете.

«Чтобы не повредить покрытие дороги на Чудновской, делают «прокол», заводят кабели питания контактной сети в специальных футлярах», - сказал начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Пидпокровный.

На этой неделе должны начать установку на улице Героев Пожарных опор контактной сети.
 

«Это тоже непростой этап. Начинаем от обувной фабрики, поскольку там ширина улицы и тротуарной части позволяет беспрепятственно ставить опоры», - добавил Пидпокровный.


Следующий шаг - обустройство разворотного кольца, остановок и конечной. Общий километраж будущей троллейбусной линии - 2,5 км.

Комплексный проект включает также реконструкцию дороги и тротуаров. Реализация его стала возможной благодаря поддержке ЕБРР. Стоимость - более 60 млн грн, 54 млн из которых - грант.


Предыстория


Новую троллейбусную линию построят за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития.

Согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку будут курсировать от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского и Чудновской.

Линию должны открыть до конца года. Планируется в микрорайон пустить 6 новых троллейбусов.
Тэги: троллейбус, Житомир, Малёванка, строительство
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