В мэрии объяснили, почему троллейбус на Малёванку хотят пустить по улице Героев Пожарных

В июне в Житомире началась активная фаза строительства троллейбусной линии в микрорайон Малёванка. Достаточно большой район, преимущественно застроенный частными домами, должен был наконец получить комфортный коммунальный транспорт.
Однако, положительный на первый взгляд проект, понравился не всем. Жители улицы Героев Пожарных, по которой в будущем должен курсировать троллейбус, устроили акции протеста
. Люди уверены, что улица слишком узкая для троллейбусов и уверяют, что им хватает частных маршруток.
В конечном итоге городской совет временно приостановил выполнение работ
.
7 июля на сайте мэрии
опубликовали информацию в формате "вопрос-ответ" по строительству линии и объяснили, почему троллейбус решили все же пустить на Малеванку по улице Героев Пожарных.
Как все начиналось?
2018 - кредитный договор между ТТУ и ЕБРР. Кредит в 10 млн евро выделен на модернизацию ТТУ, закупку 50 новых единиц троллейбусов, строительство нового моющего комплекса.
2019 - бонус к кредитному договору - гранты в 2 миллиона евро на развитие контактной сети.
Какие направления рассматривались?
Прорабатывались два направления: Глыбочица и Малёванка.
От линии на Глубочицу пришлось отказаться из-за отсутствия тяговой подстанции. Стоимость ее строительства в разы превышала бы предоставленные гранты. Остается Малёванка.
Какие варианты движения троллейбуса на Малёванку рассматривались?
Почему от других пришлось отказаться?
- Через улицу Радивиловскую;
- Трояновскую через Подольский мост;
- через Героев Пожарных;
- через улицу Радоновую.
На улице Трояновской, как и в Глубочице, отсутствует тяговая подстанция.
На улицу Радивиловскую маршрут в обратном направлении пролегает через опасный Т-образный перекресток. Троллейбусу пришлось бы осуществлять аварийный поворот на улицу Чудновскую. Более того, пришлось бы устанавливать новый светофорный объект. Все эти детали удорожали проект.
Улица Радоновая также значительно удорожала проект, так как находится в полутора километрах от подстанции (тогда как до первой опоры на улице Героев Пожарных - до 350 метров). Более того, по Радоновой пришлось бы почти в полтора раза увеличивать количество опорных столбов и, вероятно, строить новую тяговую подстанцию. Остается один вариант - через улицу Героев Пожарных.
Укладывается строительство линии в предоставленные гранты?
Да, более того, экономия составит 400 тыс. евро.
Куда пойдут сэкономленные деньги?
На сэкономленные средства построят вторую выездную группу с Депо №2 на Витрука, 14 (сейчас в 5:00 утра начинается первый выезд троллейбусов, их одновременно выезжает от 70 до 100 единиц. Вторая выездная группа позволит вдвое сократить время выпуска электротранспорта на линию, что обеспечит своевременный выезд общественного транспорта в утренние «часы пик»).
Построят разворотное кольцо на улице Львовской, что улучшит мобильность троллейбусов, позволит планировать короткие троллейбусные маршруты, увеличит маневренность электротранспорта во время выполнения аварийных работ.
А автобусные маршруты?
После запуска троллейбуса на Малёванку автобусные маршруты будут пересмотрены и перенаправлены на другие улицы микрорайона.
Предыстория
Новую троллейбусную линию построят за грантовые средства Европейского банка реконструкции и развития
.
Согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку
будут курсировать от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского, Чудновской и по новой линии на улице Героев Пожарных.
Линию должны открыть до конца года. Планируется в микрорайон пустить 6 новых троллейбусов
.
В июне начали активную фазу строительства
троллейбусной линии.