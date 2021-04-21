Первый в Житомире «Прозрачный офис» работает в тестовом режиме

"Качество обслуживания посетителей и услуг должно повыситься благодаря соблюдению стандартов обслуживания посетителей, развитию инфраструктуры очного и заочного обслуживания, развитию каналов коммуникаций с посетителями; оптимизации процессов взаимодействия с посетителями, соблюдению единых принципов такого взаимодействия при предоставлении услуг; автоматизации процессов взаимодействия с посетителями, развитии каналов коммуникации между администраторами/работниками внутри Центра и автоматизации процессов информационного обмена с субъектами предоставления административных услуг с целью сокращения сроков обслуживания и повышения качества услуг; организации комплексного подхода к обслуживанию посетителей за счет развития дополнительных сервисов", - отмечают в городском совете.