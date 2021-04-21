Первый в Житомире «Прозрачный офис» работает в тестовом режиме

В Житомире на площади Полевой в тестовом режиме работает "Прозрачный офис". Основная его функция - обеспечение возможности получения максимального количества услуг, которые касаются вопросов оформления пенсий, получения паспортов, регистрации места проживания и тому подобное.
Сегодня в офисе уже работает терминал самообслуживания, граждане могут оплатить счета непосредственно на месте. В помещении "Прозрачного офиса" оборудована детская комната для пребывания детей, родители которых обратились за получением государственной услуги.
Для эффективной работы офиса сегодня, 21 апреля, члены исполнительного комитета ввели единые правила обслуживания посетителей.
"Качество обслуживания посетителей и услуг должно повыситься благодаря соблюдению стандартов обслуживания посетителей, развитию инфраструктуры очного и заочного обслуживания, развитию каналов коммуникаций с посетителями; оптимизации процессов взаимодействия с посетителями, соблюдению единых принципов такого взаимодействия при предоставлении услуг; автоматизации процессов взаимодействия с посетителями, развитии каналов коммуникации между администраторами/работниками внутри Центра и автоматизации процессов информационного обмена с субъектами предоставления административных услуг с целью сокращения сроков обслуживания и повышения качества услуг; организации комплексного подхода к обслуживанию посетителей за счет развития дополнительных сервисов", - отмечают в городском совете.
С посетителями будет организована регулярная "обратная связь". Указано, что такая связь может осуществляться способом устных и письменных обращений посетителей; электронной почты, телефонных обращений и через формы интерактивного общения, а именно: виртуальной приемной, личного кабинета и др.
В исполкоме отмечают, что все направленные посетителями жалобы, предложения и отзывы будут систематизировать и анализироваться руководителем ЦПАУ.
"Параметрами взаимодействия с посетителями являются индивидуальный подход; минимизация времени для получения услуги; оперативность реагирования на жалобы; соблюдение установленных сроков; возможность получения полного спектра услуг и др"
, - сообщает исполнительный комитет.
Ежемесячно, ежеквартально и за год ЦПАУ будет отчитываться руководству города о своей деятельности в формате "Прозрачный офис".
"Прозрачный офис будет предоставлять около 400 услуг, - говорит начальник управления Центра предоставления административных услуг Сюзанна Галецкая. - Руководители исполнительных органов должны довести этот документ к сведению специалистов, работающих в Прозрачном офисе, а это - департамент социальной политики, департамент регистрации, ЦПАУ, управление ведение реестра территориальной громады. Кроме того, документ будет предоставлен и представителям управления Государственной миграционной службы Королёвского района, которые осуществляют прием в Прозрачном офисе, представителям сервисного центра Пенсионного фонда".
Фото: Житомир інфо