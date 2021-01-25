Первый в Житомире «Прозрачный офис» получил долгожданную технику и готовится к открытию

«Мы уже достаточно долго слышим о «Прозрачном офисе» на Полевой (Центр предоставления административных и социальных услуг по адресу: площадь Полевая, 8), где планируют предоставлять более 200 видов различных востребованных услуг: от регистрации бизнеса до получения пенсионного удостоверения, оформления льгот, субсидий, пособий. Реконструированный в конце 2019 года за счет как местных, так и государственных средств, из-за прекращения государственного финансирования этого проекта стоял действительно «прозрачный» - без мебели и технического обеспечения, что не давало возможности его открыть. Решение этой проблемы однозначно является важным для нашего города, ведь именно комплексность, удобство, оперативность являются основными критериями предоставления современных услуг. При непосредственном моем содействии Житомирский городской совет был включен в получатели техники и мебели в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который реализуется Минсоцполитики и Минфином в ОТГ», - сообщил нардеп.