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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 25 » 08:55:48

Первый в Житомире «Прозрачный офис» получил долгожданную технику и готовится к открытию

Вчера, 09:03:48 4336 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Первый в Житомире «Прозрачный офис» получил долгожданную технику и готовится к открытию

 Первый в Житомире «Прозрачный офис» по предоставлению административных услуг наконец получил мебель и компьютерную технику, без которой он не мог начать работу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от Житомира Игорь Герасименко.
 

«Мы уже достаточно долго слышим о «Прозрачном офисе» на Полевой (Центр предоставления административных и социальных услуг по адресу: площадь Полевая, 8), где планируют предоставлять более 200 видов различных востребованных услуг: от регистрации бизнеса до получения пенсионного удостоверения, оформления льгот, субсидий, пособий. Реконструированный в конце 2019 года за счет как местных, так и государственных средств, из-за прекращения государственного финансирования этого проекта стоял действительно «прозрачный» - без мебели и технического обеспечения, что не давало возможности его открыть. Решение этой проблемы однозначно является важным для нашего города, ведь именно комплексность, удобство, оперативность являются основными критериями предоставления современных услуг. При непосредственном моем содействии Житомирский городской совет был включен в получатели техники и мебели в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который реализуется Минсоцполитики и Минфином в ОТГ», - сообщил нардеп.


По результатам проведенного Минсоцполитики тендера для «Прозрачного офиса» приобрели более 850 единиц мебели на сумму около 3,2 млн гривен, 300 единиц компьютерной техники и программного обеспечения на 5 млн гривен.

Сейчас продолжается установка техники. Открытие «Прозрачного офиса» запланировано на февраль.

Напомним, ООО «Зодчество ЛТД» выиграло тендер осенью 2018 года по реконструкции админздания в первый в Житомире Центр предоставления административных услуг в формате «Прозрачный офис»Сумма заключенного договора составила 35,4 млн грн. Летом 2019-го рядом с будущим «Прозрачным офисом» начали реконструкцию сквера и фонтана. На работы из госбюджета было направлено 10,6 млн гривен. В октябре для завершения реконструкции сквера и «Прозрачного офиса» выделили еще 34 млн гривен.

Тэги: прозрачный офис, Житомир
Комментариев: 3
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 10:20:51, Вчера [Материал]
-1

Хоть одно здание нормально отремонтировали. Благоустройство вокруг достойное.
Мебели нормально так закупили. Больше 3 миллионов. Круто. Наверное, покупали у кума мэра на Луче.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 11:15:32, Вчера [Материал]
+1

Хто мер у мінсоцполітики?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:54:38, Вчера [Материал]
0

почём ксерокс на первом этаже?
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