В Житомире на перекрестке не разминулись машины: одна из них лежит на боку. ФОТО

В Житомире на перекрестке улиц Домбровского и Победы 30 апреля произошло ДТП: столкнулись Skoda и бус Renault.
От удара микроавтобус перевернулся на бок, передает Житомир инфо
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На месте происшествия работают медики и полицейские. В ДТП есть пострадавшие.
«Около 12:00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием микроавтобуса Renault и Skoda. Микроавтобус перевернулся на бок. На данный момент патрульные полицейские ожидают следственно-оперативную группу и обеспечивают охрану места происшествия»
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Фото: патрульная полиция