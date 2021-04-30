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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 30 » 13:01:08

В Житомире на перекрестке не разминулись машины: одна из них лежит на боку. ФОТО

Сегодня, 13:17:08 1263 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на перекрестке не разминулись машины: одна из них лежит на боку. ФОТО

 В Житомире на перекрестке улиц Домбровского и Победы 30 апреля произошло ДТП: столкнулись Skoda и бус Renault.

От удара микроавтобус перевернулся на бок, передает Житомир инфо.

На месте происшествия работают медики и полицейские. В ДТП есть пострадавшие.

«Около 12:00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием микроавтобуса Renault и Skoda. Микроавтобус перевернулся на бок. На данный момент патрульные полицейские ожидают следственно-оперативную группу и обеспечивают охрану места происшествия», - рассказал пресс-офицер патрульной полиции Игорь Иванюк.



Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, дтп
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Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 16:24:34, Сегодня [Материал]

Заметил, что, в последнее время, в городе много ДТП. Потеплело и "олени" повылезали?
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