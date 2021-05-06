Оранжевая или желтая? Правительство и ОГА наконец определились, в какой зоне Житомирщина

6 мая на сайте Житомирской областной государственной администрации появилось сообщение о том, что на сегодня область находится в «оранжевой» эпидемической зоне.
В ОГА объяснили
, что на Житомирщине наблюдается превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 1,1%. Этот фактор не позволил области попасть в «желтую» зону.
«Оранжевый» уровень является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.
В то же время, на территории региона, где установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности, действуют ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные пунктом 3 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236, то есть ограничения «желтого» уровня.
Предыстория
Житомирская области 5 мая вышла из «красной» зоны
карантина. На сайте Кабмина сообщалось
, что в области введены ограничения «оранжевого» уровня.
5 мая в ОГА проинформировали, что Житомирщина все же находится в «желтой» карантинной зоне
.
С 5 мая «Укрзалізниця» отменила запрет на высадку и посадку
пассажиров в Житомирской области.
С 6 мая в школах Житомира возобновили полноценное очное обучение
.