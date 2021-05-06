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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 6 » 12:16:47

Оранжевая или желтая? Правительство и ОГА наконец определились, в какой зоне Житомирщина

Сегодня, 12:40:13 892 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Оранжевая или желтая? Правительство и ОГА наконец определились, в какой зоне Житомирщина

 6 мая на сайте Житомирской областной государственной администрации появилось сообщение о том, что на сегодня область находится в «оранжевой» эпидемической зоне.

В ОГА объяснили, что на Житомирщине наблюдается превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 1,1%. Этот фактор не позволил области попасть в «желтую» зону.

«Оранжевый» уровень является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

В то же время, на территории региона, где установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности, действуют ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные пунктом 3 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236, то есть ограничения «желтого» уровня.


 

Предыстория


Житомирская области 5 мая вышла из «красной» зоны карантина. На сайте Кабмина сообщалось, что в области введены ограничения «оранжевого» уровня.

5 мая в ОГА проинформировали, что Житомирщина все же находится в «желтой» карантинной зоне.

С 5 мая «Укрзалізниця» отменила запрет на высадку и посадку пассажиров в Житомирской области.

С 6 мая в школах Житомира возобновили полноценное очное обучение.
Тэги: Карантин, Житомирская область
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:57:59, Сегодня [Материал]

Все это лишь свидетельство того, что из красной зоны вывели вручную (насильно), а по факту, мы в ней должны сидеть и до сих пор. А вот почему так плохо идет борьба в области с этой болезнью, почему другие области справляются лучше - это уже неудобный вопрос и его стараются замалчивать, ровно как и "спросить за провал" и понести наказание.

При этом все эти желто-оранжевые зоны не мешают вон уже проводить массовый забег людей (неважно, благотворительный или нет).
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