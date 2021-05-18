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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Май » 18 » 13:10:55

В Житомире задержали добровольца из России: он с 2014 воевал за Украину и защищал ДАП

Сегодня, 13:10:23 921 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали добровольца из России: он с 2014 воевал за Украину и защищал ДАП

 Добровольца из России по кличке "Зеленый" Леонида Чемоданова, который воевал за Украину с 2014 года и участвовал в боях под Донецким аэропортом и Песками, задержали в Житомире и хотят выслать в РФ.

Об этом 18 мая сообщил в своей Facebook-странице адвокат Виталий Коломиец.

Задержанный "киборг" Леонид Чемоданов с лета 2014 года воевал в составе Добровольческого украинского Корпуса "Правый сектор" и получил ранения в боях под Донецким аэропортом.

"В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства сателлиты", – прокомментировал данную новость адвокат.



По его словам, задержанному инкриминируют незаконный въезд на территорию Украины по другим документам 11 лет назад.

В декабре 2020 года Чемоданов в интервью Цензор.нет рассказал о причине переезда в Украину, о вступлении в добровольческий батальон и об ожесточенных боях в Донецком аэропорту.

Кадр из документального фильма Леонида Кантера и Ивана Ясния "Добровольці Божої Чоти"
Тэги: боец, Житомир, киборг, экстрадиция, рф
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Комментариев: 1
predi
1 predi (predi)   • 14:43:13, Сегодня [Материал]

Ні в якому разі не можна відсилати цього героя в лапи озвірілих кацапських катів. Ні в якому разі! Можновладці, схаменіться да і "Правий сектор" повинен сказати своє слово!
Давайте замість нього видішлем хенераль-хорунжого. Однієї вати стане менше у нас і на одну проблему стане більше у кацапів.
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