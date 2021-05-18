В Житомире задержали добровольца из России: он с 2014 воевал за Украину и защищал ДАП

Добровольца из России по кличке "Зеленый" Леонида Чемоданова, который воевал за Украину с 2014 года и участвовал в боях под Донецким аэропортом и Песками, задержали в Житомире и хотят выслать в РФ.
Об этом 18 мая сообщил в своей Facebook-странице адвокат Виталий Коломиец
.
Задержанный "киборг" Леонид Чемоданов с лета 2014 года воевал в составе Добровольческого украинского Корпуса "Правый сектор" и получил ранения в боях под Донецким аэропортом.
"В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства сателлиты"
, – прокомментировал данную новость адвокат.
По его словам, задержанному инкриминируют незаконный въезд на территорию Украины по другим документам 11 лет назад.
В декабре 2020 года Чемоданов в интервью Цензор.нет
рассказал о причине переезда в Украину, о вступлении в добровольческий батальон и об ожесточенных боях в Донецком аэропорту.
Кадр из документального фильма Леонида Кантера и Ивана Ясния "Добровольці Божої Чоти"