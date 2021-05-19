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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 19 » 10:35:57

Задержание в Житомире россиянина, воевавшего за Украину: стали известны новые подробности

Сегодня, 10:35:57 514 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Задержание в Житомире россиянина, воевавшего за Украину: стали известны новые подробности

 В Житомире полиция задержала добровольца ДУК Правого сектора, защитника Донецкого аэропорта и Песок, Леонида Чемоданова (позывной Зеленый). Оказалось, что он осужден в России и находится в международном розыске по линии Интерпола.

Украинские власти не планируют выдавать добровольца России. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собственные источники в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что Чемоданов был задержан 18 мая в рамках дела о незаконном хранении группой лиц оружия и боеприпасов. Следствие считает, что он незаконно хранил в одном из гаражей Житомира привезенные из зоны АТО/ООС оружие и боеприпасы.

По информации источника, во время обысков по месту жительства Чемоданова был изъят пистолет, вид на жительство и паспорт гражданина РФ, в котором, согласно выводу судебной экспертизы, было переклеено фото.

Источник также сообщил, что для установления анкетных данных у задержанного взяли образцы ДНК и отпечатков пальцев. Они совпали с отпечатками из базы Интерпола, которые принадлежат Алексею Петрову – гражданину России, осужденному в РФ в 2009 году за разбой и находящемуся в активном международном розыске с 3 марта 2021-го.

Источник в МВД заверил, что задержанного "никто никуда не выдает". Сейчас решается вопрос о его временном аресте.
Тэги: киборг, Житомир, рф, боец, экстрадиция
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