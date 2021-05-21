Зоозащитники из Житомира и Киева протестовали под стенами суда, где рассматривали дело коростышевского живодера. ФОТО

20 мая около полсотни зоозащитников и волонтеров организовали акцию протеста под зданием Коростышевского суда. Там состоялось судебное заседание по делу жителя села Харитоновка, который убивал и ел собак
.
Мужчине инкриминируют нарушение статьи 299 Уголовного кодекса Украины "негуманное отношение к животным", информирует "Суспільне
".
По словам местной жительницы Татьяны Толстихиной, ее крестник Денис Дерепаско
после того, как убил ее пса, сварил из него борщ. Ее четвероногий - не единственное животное, которому этот человек причинил вред.
"Собака - это друг. Эта собака была как ребенок для нашей семьи. Она спасла в свое время мне жизнь. И для меня эта ситуация, которая произошла, тяжелая. Оставила на 5 минут собаку и вышла, а её уже не было. Мы искали и нашли, где она была", - говорит Татьяна.
Представитель Татьяны Толстихиной в суде Павел Есин рассказал, что по ходатайству прокурора судом была установлена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
. По словам жителей села, эту меру Денис Дерепаско постоянно нарушает.
Поддержать Татьяну Толстихину приехали волонтеры из Киева и Житомира.
"Это уже не первая акция. Мы запускали челлендж в фейсбуке против живодерства. Требуем, чтобы Денис сидел под стражей или был в больнице, где лечат психически больных людей", - говорит зоозащитница из Житомира Людмила Охотникова.
По словам зоозащитников из Киева Кирилла Марусова, они приехали поддержать местную общину и волонтеров и посмотреть, насколько суд будет справедливым.
"Мы боимся, чтобы суд опять не избрал этому человеку домашний арест. Чтобы он продолжал свои страшные дела",
"Человек, который ест домашних животных, и его просто сажают под домашний арест - считаю это несправедливым. Его надо, как минимум, держать в СИЗО. Но сюда сейчас человек идет сам, при этом находится на домашнем аресте. Я считаю это неправильно", - говорит Кирилл.
- говорит зоозащитница Елена Мартынюк.
Когда подсудимого вели в суд, кто-то из присутствующих бросил дымовую шашку.
Протестующим подсудимый Денис Дерепаско сказал, что это была самозащита.
"Это была самозащита. Виновным себя признаю. Действительно, я убил собаку в своем дворе", - говорит Денис.
Судья Коростышевского районного суда Житомирской области Марина Рыбникова приняла решение отказать в удовлетворении ходатайства обвиняемого Дениса Дерепаско об изменении ранее избранной меры пресечения. По словам судьи, она не видит для этого оснований. Рассмотрение дела продолжается.
"Выбрана Денису Дерепаско мера пресечения содержание под стражей до 15 июня включительно. После того этот вопрос будет решаться дальше"
, - сообщил прокурор Коростышевской окружной прокуратуры Житомирской области Никита Уланский.
Фото: Суспільне