Зоозащитники из Житомира и Киева протестовали под стенами суда, где рассматривали дело коростышевского живодера. ФОТО

"Собака - это друг. Эта собака была как ребенок для нашей семьи. Она спасла в свое время мне жизнь. И для меня эта ситуация, которая произошла, тяжелая. Оставила на 5 минут собаку и вышла, а её уже не было. Мы искали и нашли, где она была", - говорит Татьяна.

"Это уже не первая акция. Мы запускали челлендж в фейсбуке против живодерства. Требуем, чтобы Денис сидел под стражей или был в больнице, где лечат психически больных людей", - говорит зоозащитница из Житомира Людмила Охотникова.

"Человек, который ест домашних животных, и его просто сажают под домашний арест - считаю это несправедливым. Его надо, как минимум, держать в СИЗО. Но сюда сейчас человек идет сам, при этом находится на домашнем аресте. Я считаю это неправильно", - говорит Кирилл.

"Это была самозащита. Виновным себя признаю. Действительно, я убил собаку в своем дворе", - говорит Денис.

Фото: Суспільне