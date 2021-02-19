Суд отпустил под домашний арест живодера, который поедал соседских собак: прокуратура настаивает на взятии под стражу

"В четверг, 18 февраля 2021 года, Коростышевской местной прокуратурой обеспечено участие в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в особо жестоком обращении с животными. Постановлением Коростышевского районного суда подозреваемому избран круглосуточный домашний арест. Учитывая тяжесть совершенного преступления, а также с учетом значительного общественного резонанса среди односельчан, процессуальный прокурор настаивает на взятии лица под стражу. С этой целью готовится апелляционная жалоба на постановление районного суда", - говорится в сообщении.