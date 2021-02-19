Суд отпустил под домашний арест живодера, который поедал соседских собак: прокуратура настаивает на взятии под стражу

Прокуратура настаивает на содержании под стражей жителя Коростышевского района, подозреваемого в расчленении собак. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
"В четверг, 18 февраля 2021 года, Коростышевской местной прокуратурой обеспечено участие в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в особо жестоком обращении с животными. Постановлением Коростышевского районного суда подозреваемому избран круглосуточный домашний арест. Учитывая тяжесть совершенного преступления, а также с учетом значительного общественного резонанса среди односельчан, процессуальный прокурор настаивает на взятии лица под стражу. С этой целью готовится апелляционная жалоба на постановление районного суда", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 26-летний житель одного из сел Коростышевского района неоднократно убивал собак, которые забегали к нему во двор. С животными расправлялся особенно жестоко, применяя топор, ножи и пилы. По словам злоумышленника, мотивом совершения такого жестокого преступления стало желание отведать собачатину
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Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 299 УК Украины (особенно жестокое обращение в отношении двух и более животных). По действующему законодательству мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.