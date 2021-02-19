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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 19 » 08:39:08

Суд отпустил под домашний арест живодера, который поедал соседских собак: прокуратура настаивает на взятии под стражу

Сегодня, 08:44:38 436 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд отпустил под домашний арест живодера, который поедал соседских собак: прокуратура настаивает на взятии под стражу

 Прокуратура настаивает на содержании под стражей жителя Коростышевского района, подозреваемого в расчленении собак. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
 

"В четверг, 18 февраля 2021 года, Коростышевской местной прокуратурой обеспечено участие в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в особо жестоком обращении с животными. Постановлением Коростышевского районного суда подозреваемому избран круглосуточный домашний арест. Учитывая тяжесть совершенного преступления, а также с учетом значительного общественного резонанса среди односельчан, процессуальный прокурор настаивает на взятии лица под стражу. С этой целью готовится апелляционная жалоба на постановление районного суда", - говорится в сообщении.


По данным следствия, 26-летний житель одного из сел Коростышевского района неоднократно убивал собак, которые забегали к нему во двор. С животными расправлялся особенно жестоко, применяя топор, ножи и пилы. По словам злоумышленника, мотивом совершения такого жестокого преступления стало желание отведать собачатину.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 299 УК Украины (особенно жестокое обращение в отношении двух и более животных). По действующему законодательству мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. 
Тэги: собаки, Житомирщина, суд, живодер
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Комментариев: 3
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:05:49, Сегодня [Материал]

самый гуманный суд в мире, уже если такую шушору боятся, то что уж говорить о ряженых которые толпой ходят
Pound
2 Life is life (Pound)   • 09:40:31, Сегодня [Материал]

Це пи.дец...
melan
3 melan (melan)   • 13:02:48, Сегодня [Материал]

с таким тарифным геноцидом вскоре начнут есть не только собак ну и ворон с голубями.
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