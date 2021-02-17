Заманивал собак, а потом съедал их: на Житомирщине задержали живодера

В Житомирской области задержали 27-летнего мужчину, который заманивал в свой двор собак, убивал и ел их мясо. Ужасный случай живодерства произошел в Харитоновской ОТГ.
"В Коростышевский отдел полиции поступило сообщение от жителей одного из сел, что местный житель отлавливает соседских собак и убивает их. При осмотре его домовладении правоохранители обнаружили доказательства издевательств над животными. В хозяйственном помещении находилась тушка убитой собаки, а также останки еще двух псов"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области.
По предварительно собранными сведениями, мужчина заманил в свой двор, по его убеждению, бродячих животных и убил для дальнейшего употребления. Полицейские уже получили сведения о том, что такие инциденты случались и раньше.
До этого мужчина к ответственности за любые правонарушения не привлекался. Теперь же его действия квалифицированы правоохранителями как жестокое обращение с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины).
Мужчину взяли под стражу, по действующему законодательству ему может грозить лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.