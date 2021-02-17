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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 17 » 14:47:19

Заманивал собак, а потом съедал их: на Житомирщине задержали живодера

Вчера, 15:01:19 1272 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заманивал собак, а потом съедал их: на Житомирщине задержали живодера

 В Житомирской области задержали 27-летнего мужчину, который заманивал в свой двор собак, убивал и ел их мясо. Ужасный случай живодерства произошел в Харитоновской ОТГ.

"В Коростышевский отдел полиции поступило сообщение от жителей одного из сел, что местный житель отлавливает соседских собак и убивает их. При осмотре его домовладении правоохранители обнаружили доказательства издевательств над животными. В хозяйственном помещении находилась тушка убитой собаки, а также останки еще двух псов", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области.

По предварительно собранными сведениями, мужчина заманил в свой двор, по его убеждению, бродячих животных и убил для дальнейшего употребления. Полицейские уже получили сведения о том, что такие инциденты случались и раньше.

До этого мужчина к ответственности за любые правонарушения не привлекался. Теперь же его действия квалифицированы правоохранителями как жестокое обращение с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

Мужчину взяли под стражу, по действующему законодательству ему может грозить лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. 
Тэги: собаки, Житомирщина, живодер
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Комментариев: 12
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 15:08:18, Вчера [Материал]

Судя по тому, как падает уровень жизни в Украине, скоро многие так будут делать...
Admiral8
6 Papa (Admiral8)   • 18:21:23, Вчера [Материал]

А что тут такого, щас каждый кушает мясо зверей каждый день
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 18:58:09, Вчера [Материал]

Мишаничка, что случилось? Ты тоже кушаешь мясо зверей каждый день?
Egor_Goodman
12 Egor_Goodman (Egor_Goodman)   • 23:30:41, Вчера [Материал]

согласен, чем собака отличается от свиньи?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:58:46, Вчера [Материал]

когда привлекут к ответу убийц свиней и кроликов?
с последних вообще шкуры сдирают....
TarasS
9 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 20:03:37, Вчера [Материал]

Пушистик (pushistik13) - видишь, а ты еще водочки просил...
Пьяный зверек своей шкуре не хозяин.
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 20:29:59, Вчера [Материал]

беззащитных зверьков вы убивать мастера
а когда котики выпускают коготки - садитесь на жопу
жалкие пособники котоубийц....
Житич
3 Василий (Житич)   • 16:26:35, Вчера [Материал]

Кто он по национальности?Не кореец, случайно?
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 16:49:16, Вчера [Материал]

Ну и дурак. Лучше бы за коммуналку ими расчитался.
Vovik-RF
5 Vovik (Vovik-RF)   • 17:27:57, Вчера [Материал]

И, таки, Слава Украине!!! Собакоедам Слава!!!
TarasS
8 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 19:57:16, Вчера [Материал]

Ну, хоть не бобров жрал, как Симоньян в Террорашке.
sax
11 saks (sax)   • 21:56:54, Вчера [Материал]

Одни собак жрут, а другие на Шария дрочат, извращенцы короче. Где соответствующие органы?
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