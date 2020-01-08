В пгт Чоповичи Житомирской области парень зверски пытал живого поросенка. Делал он это с помощью газовой горелки. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
"Мы установили личность, приехали, нашли его дом, никого не было, пообщались с соседями. Вскоре после постов с нами связались виновник торжества и его мать, которые сначала утверждали, что он только снимал, потом что его там не было, потом начали угрожать"
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На событие уже отреагировала полиция Житомирщины.
"5 января в Малинское отделение полиции поступило сообщение от жителя г. Киева об обнаружении в социальной сети видео, что может свидетельствовать о жестоком обращении с животным. Заявитель предположил, что события происходили в одном из районов Житомирщины. Во время проверки полицейские Малинского отделения установили личность мужчины, причастного к событиям", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Полицейские разыскали 22-летнего жителя района, который в содеянном сознался. Он рассказал, что инцидент произошел в декабре прошлого года.
Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств. Предварительная правовая квалификация события - ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Законодательством за такие действия предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Видео пыток, слабонервным смотреть не рекомендуется!
В Житомирской области парень пытал живого поросенка горелкой и снимал это на видео