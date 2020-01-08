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2020 » Январь » 813:59:41

В Житомирской области парень пытал живого поросенка горелкой и снимал это на видео

Вчера, 14:22:09 2931 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области парень пытал живого поросенка горелкой и снимал это на видео

 В пгт Чоповичи Житомирской области парень зверски пытал живого поросенка. Делал он это с помощью газовой горелки. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Мы установили личность, приехали, нашли его дом, никого не было, пообщались с соседями. Вскоре после постов с нами связались виновник торжества и его мать, которые сначала утверждали, что он только снимал, потом что его там не было, потом начали угрожать", - говорится в сообщении.
 

На событие уже отреагировала полиция Житомирщины.
 

"5 января в Малинское отделение полиции поступило сообщение от жителя г. Киева об обнаружении в социальной сети видео, что может свидетельствовать о жестоком обращении с животным. Заявитель предположил, что события происходили в одном из районов Житомирщины. Во время проверки полицейские Малинского отделения установили личность мужчины, причастного к событиям", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


Полицейские разыскали 22-летнего жителя района, который в содеянном сознался. Он рассказал, что инцидент произошел в декабре прошлого года.

Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств. Предварительная правовая квалификация события - ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Законодательством за такие действия предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
 

Видео пыток, слабонервным смотреть не рекомендуется!


Тэги: Житомирщина, живодер, пытки, поросенок
Комментариев: 14
воздух
1 Буряк Бурячихович (воздух)   • 14:27:28, Вчера
-15

наверно повестка пришла. тренировался перед ато/оос
Рашатумбай
4 Александр (Рашатумбай)   • 14:49:45, Вчера
+4

Скоріше надивився знущань кацапських солдатів над населенням в Чечні
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 14:59:51, Вчера
-9

ну судя по шмоту на фотках корочка убд уже на руках
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:30:55, Вчера
+10

Сделать с ним то же, что и он с беззащитным животным. Это уже не человек, и вряд ли им станет.
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:46:43, Вчера
+11

не человек, не знает что такое жалость... я бы усыплял таких сразу.
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:55:18, Вчера
+10

Дело не в том, что он не знает жалости. А в том, что он, судя по всему, получает удовольствие от того, что кто-то мучается.
Dimm
9 Димм (Dimm)   • 16:35:57, Вчера
+5

"я бы усыплял таких сразу" - лучше таким же методом
andriiua
7 andrii (andriiua)   • 15:20:55, Вчера
+7

Уголовный кодекс (УК) Украины за жестокое обращение с животными предусматривает ответственность (статья 299 ук украины) в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.
Vanda
8 Ванда (Vanda)   • 16:01:30, Вчера
+5

Господи, як же це страшно! В наступному житті воно ж лежатиме на місці цього поросяти.. і так само корчитиметься від болю. Священні писання всіх релігій пишуть, що наше завдання навпаки позбавляти від болю і страждань інших, приносити їм щастя, а не мучити інших. Де ж беруться такі виплодки?
Dimm
10 Димм (Dimm)   • 16:43:28, Вчера
+7

А сколько таких ублюдков еще есть и никто про них не знает т.к. просто видео не выкладывают. На этом видео лица ублюдка не видно, жертва съедена так что эта тварь еще отделается легким испугом.
Admiral8
11 Papa (Admiral8)   • 19:30:20, Вчера
-6

Сколько веганов в комментах
Dimm
12 Димм (Dimm)   • 20:27:39, Вчера
+1

Кто о выродке, а кто о еде. Здесь совсем не кулинарная статья
Sams2
13 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:03:15, Сегодня
+3

Я не веган, и в своей жизни я убивал много животных и птиц. Но я делал это максимально быстро и не получал кайфа от их мучений. Если бы этот ублюдок быстро заколол этого поросенка - никто бы слова не сказал.
MAS-ter
14 Mast (MAS-ter)   • 13:35:51, Сегодня
0

Заметно, что в Чоповичах мужиков нет. Иначе где новость о том, что этого живодера уже проучили?
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