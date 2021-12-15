Суд вынес приговор жителю Житомирской области, который пытал живого поросенка газовой горелкой

«На этом видео зафиксировано, как на земле лежит вьетнамский поросенок черного цвета, а лицо мужского пола, которое одето в темно-синюю куртку и черные штаны, обжигает шерсть и рыло поросенка, который шевелится, газовой горелкой, удерживая при этом животное левой ногой», – указано в приговоре.