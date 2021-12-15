Суд вынес приговор жителю Житомирской области, который пытал живого поросенка газовой горелкой

Суд вынес приговор жителю Житомирской области, который убил поросенка: с помощью газовой горелки мужчина обжег его живьем, из-за чего поросенок погиб.
За жестокое обращение с животным молодого человека приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года, передает Житомир инфо
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Приговор в отношении указанного уголовного правонарушения 9 декабря 2021 года вынес Малинский районный суд Житомирской области. В Едином государственном реестре судебных решений приговор обнародовали
13 декабря. Само же происшествие случилось 14 декабря 2019 года.
Мужчина вместе с несовершеннолетним товарищем, находясь на территории пилорамы (бывшего колхоза), «решил умертвить» поросенка вьетнамской породы. Для этого воспользовался газовой горелкой. Ею обвиняемый взялся смалить поросенка, что и привело к гибели животного. Весь процесс на телефон снимал несовершеннолетний товарищ мужчины (в отношении несовершеннолетнего производство остановлено).
Затем он, несовершеннолетний, обнародовал видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram. Видео было в общем доступе, поэтому получило широкое распространение и вызвало общественный резонанс.
Скриншот с приговора Малинского районного суда
В материалах суда подробно описано содержание видео.
«На этом видео зафиксировано, как на земле лежит вьетнамский поросенок черного цвета, а лицо мужского пола, которое одето в темно-синюю куртку и черные штаны, обжигает шерсть и рыло поросенка, который шевелится, газовой горелкой, удерживая при этом животное левой ногой», – указано в приговоре.
Обвиняемый подтвердил, что именно он является тем лицом, которое на видеозаписи обжигает живого поросенка газовой горелкой.
Проанализировав доказательства, суд постановил признать мужчину виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако освободил от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком 2 года.