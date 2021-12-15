Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 16 Декабря 2021    02:29:13
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 15 » 09:56:32

Суд вынес приговор жителю Житомирской области, который пытал живого поросенка газовой горелкой

Вчера, 09:56:32 1063 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Суд вынес приговор жителю Житомирской области, который пытал живого поросенка газовой горелкой

 Суд вынес приговор жителю Житомирской области, который убил поросенка: с помощью газовой горелки мужчина обжег его живьем, из-за чего поросенок погиб. 

За жестокое обращение с животным молодого человека приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года, передает Житомир инфо.

Приговор в отношении указанного уголовного правонарушения 9 декабря 2021 года вынес Малинский районный суд Житомирской области. В Едином государственном реестре судебных решений приговор обнародовали 13 декабря. Само же происшествие случилось 14 декабря 2019 года. 

Мужчина вместе с несовершеннолетним товарищем, находясь на территории пилорамы (бывшего колхоза), «решил умертвить» поросенка вьетнамской породы. Для этого воспользовался газовой горелкой. Ею обвиняемый взялся смалить поросенка, что и привело к гибели животного. Весь процесс на телефон снимал несовершеннолетний товарищ мужчины (в отношении несовершеннолетнего производство остановлено). 

Затем он, несовершеннолетний, обнародовал видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram. Видео было в общем доступе, поэтому получило широкое распространение и вызвало общественный резонанс.

 

Скриншот с приговора Малинского районного суда


В материалах суда подробно описано содержание видео.
 

«На этом видео зафиксировано, как на земле лежит вьетнамский поросенок черного цвета, а лицо мужского пола, которое одето в темно-синюю куртку и черные штаны, обжигает шерсть и рыло поросенка, который шевелится, газовой горелкой, удерживая при этом животное левой ногой», – указано в приговоре.




Обвиняемый подтвердил, что именно он является тем лицом, которое на видеозаписи обжигает живого поросенка газовой горелкой.

Проанализировав доказательства, суд постановил признать мужчину виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако освободил от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Тэги: Житомирщина, суд, поросенок
Новости партнеров
Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:52:15, Вчера [Материал]

Судячі з Інстаграму типовий гібрид малоросійського кугута і російського ауєшного пасана.
Де гарантії що це біосміття і далі не буде знущатися над тваринами?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus