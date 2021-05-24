Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 25 Мая 2021    18:15:27
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 24 » 15:44:21

На трассе в Житомирской области фура раздавила ВАЗ: водитель легковушки погиб

Вчера, 15:44:21 1605 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На трассе в Житомирской области фура раздавила ВАЗ: водитель легковушки погиб

 24 мая в Житомирской области столкнулись грузовик и легковушка. Авария произошла на трассе М-07 Киев - Ковель - Ягодин. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Сегодня около 14 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 142 километре автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля ВАЗ и грузовика Volvo", - говорится в сообщении.

По информации патрульных, в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб.

На месте работают правоохранители, спасатели и медики. Движение по автомобильной дороге временно затруднено, патрульные осуществляют регулирование дорожного движения.

Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомирская область
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus