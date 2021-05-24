На трассе в Житомирской области фура раздавила ВАЗ: водитель легковушки погиб

24 мая в Житомирской области столкнулись грузовик и легковушка. Авария произошла на трассе М-07 Киев - Ковель - Ягодин. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции
.
"Сегодня около 14 часов инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 142 километре автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля ВАЗ и грузовика Volvo"
, - говорится в сообщении.
По информации патрульных, в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб.
На месте работают правоохранители, спасатели и медики. Движение по автомобильной дороге временно затруднено, патрульные осуществляют регулирование дорожного движения.
Фото: патрульная полиция