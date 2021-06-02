В Житомирской области хлебовоз врезался в перевернутый трактор: есть пострадавшие. ФОТО

2 июня на трассе Киев-Чоп в Житомирской области произошло ДТП: перевернулся трактор, а затем в него въехал грузовик.
По информации патрульной полиции Житомирской области, авария произошла на 204 километре трассы, возле села Николаевка.
Предварительно известно, что водитель трактора, 17-летний парень, двигаясь по левой полосе в направлении города Ровно не справился с управлением и перевернулся. В это время по трассе двигался хлебовоз "ГАЗель", водитель не успел среагировать и врезался в трактор.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель грузовика госпитализирован в Новоград-Волынскую районную больницу.
Фото: патрульная полиция