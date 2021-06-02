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В Житомирской области хлебовоз врезался в перевернутый трактор: есть пострадавшие. ФОТО

Сегодня, 10:45:02 1039 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области хлебовоз врезался в перевернутый трактор: есть пострадавшие. ФОТО

 2 июня на трассе Киев-Чоп в Житомирской области произошло ДТП: перевернулся трактор, а затем в него въехал грузовик.

По информации патрульной полиции Житомирской области, авария произошла на 204 километре трассы, возле села Николаевка.

Предварительно известно, что водитель трактора, 17-летний парень, двигаясь по левой полосе в направлении города Ровно не справился с управлением и перевернулся. В это время по трассе двигался хлебовоз "ГАЗель", водитель не успел среагировать и врезался в трактор.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель грузовика госпитализирован в Новоград-Волынскую районную больницу.



Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомирская область, дтп
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