Появился текст проекта закона об олигархах: что предлагает Зеленский

участвовать в политической жизни

иметь значительное влияние на СМИ (в том числе интернет-СМИ)

быть бенефициаром или контролировать природную монополию или бизнес, занимающий монопольное положение на одном из рынков на протяжении минимум года

общая стоимость активов превышает 2,19 млрд грн или около 80 млн долларов.





2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о деолигархизации. Документ №5599 зарегистрирован, как неотложный.3 июня на сайте Верховной рады опубликовали текст президентского. В нем, в частности, объясняются основные критерии определения понятия «олигарх».Согласно законопроекту, для признания физлица, оно должно соответствовать хотя бы трем из четырех критериев:



Как сообщает УП, расчет стоимости активов, указанных в 4 пункте, осуществляется совокупно по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, где оно выступает бенефициаром. При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в СМИ.

Лицо считается соответствующим признаку участия в политической жизни, если оно: является президентом, председателем Верховной Рады, первым заместителем и заместителем председателя ВР, нардепом, премьером, первым вице-премьером, министром, его первым заместителем и заместителем, руководителем другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина, председателем СБУ, генпрокурором, главой Нацбанка и т.д. и/или является связанным лицом с вышеперечисленными.

Также этому признаку соответствует лицо, занимающее должность в руководящих органах политической партии и/или финансировавшее деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов/демонстраций с политическими требованиями.

Лицо считается соответствующим признаку значительного влияния на СМИ, если оно: является бенефициаром или контроллером средства/средств массовой информации, или было бенефициаром/контроллером СМИ на дату вступления в силу этого закона, однако потеряло такой статус до дня введения закона в действие, вследствие чего бенефициаром или контроллером такого СМИ стало связанное лицо или лицо, не обладающее безупречной деловой репутацией.

Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Решение о признании лица олигархом вступает в силу со дня официального опубликования указа президента о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

Решение СНБО о признании лица олигархом, является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.

Положения о порядке формирования и ведения Реестра утверждаются СНБО и обеспечиваются аппаратом СНБО.

Реестр будет функционировать круглосуточно на официальном веб-сайте СНБО. Информацию из него можно будет просматривать, копировать и распечатывать.



В Реестре будут сведения о:



1) решении СНБО о признании лица олигархом и обстоятельствах, обосновывающих принятие такого решения;

2) фамилия, имя и отчество олигарха;

3) декларации о контактах с олигархом или его представителями;

4) решении СНБО об исключении лица из Реестра и обстоятельствах, обосновывающих принятие такого решения (вносится не позднее 3 дней со дня вступления в силу соответствующего решения).



Лицам, которые включены в Реестр олигархов, запрещается:



осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.



Лица, включенные в реестр, будут обязаны подавать декларацию о доходах.

Также закон вводит понятие "декларации о контактах", которую будут обязаны подавать все публичные госслужащие, если они контактировали (встреча и разговор, в том числе онлайн) с олигархом или его представителем.

Исключением являются официальные мероприятия, ход которых отображается в режиме прямой трансляции по радио, телевидению или через Интернет; судебные заседания; официальные мероприятия (совещания), инициированные органами госвласти, информация о которых (с указанием полного перечня участников и предмета обсуждения) размещена на официальном веб-сайте соответствующего органа госвласти.

Олигархи и их представители обязаны перед началом встречи (беседы) сообщать публичных служащих о том, что они включены в Реестр олигархов.

Декларацию о контактах необходимо подать не позднее следующего дня после контакта с олигархом или его представителями. Для этого нужно заполнить соответствующий документ на сайте СНБО.

В декларации нужно указать лицо, которое его подало, олигарха или его представителя, с которым произошел контакт; дату и место встречи (беседы), ее краткое содержание.

Декларации о контактах обязаны подавать президент, председатель ВР, его заместители, премьер, министры, председатель СБУ, генпрокурор, глава НБУ и их заместители, судьи Конституционного суда, судьи, председатель и члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, АМКУ, ЦИК, СНБО, НАБУ, госслужащие категории "А", главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие ВСУ, руководители правоохранительных органов и тому подобное.

За непредставление декларации о контакте предусмотрена политическая и/или дисциплинарная ответственность.

Решение об исключении лица из Реестра олигархов принимается в случае установления факта отсутствия у такого лица не менее двух признаков из 4, предусмотренных в законе.

При этом признак значительного влияния на СМИ не считается отсутствующим в случае, если статус бенефициара (контроллера) соответствующего СМИ перешел от олигарха к связанному с ним лицу, или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией.

Считается, что покупатель имеет безупречную деловую репутацию, если у него:



нет судимости,

он не находится под санкциями Украины или иностранных государств (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственных объединений или международных организаций;

не состоит в перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции;

не лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда;

не имеет долгов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей и тому подобное.



Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) СМИ утверждается Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу.

Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.