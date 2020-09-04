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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 4 » 15:53:34

Рада хочет узаконить использование электросамокатов и гиробордов: что предлагают депутаты

Сегодня, 16:10:34 598 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рада хочет узаконить использование электросамокатов и гиробордов: что предлагают депутаты

 Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который, в частности, предусматривает вывод пользователей персонального легкого электротранспорта в новую категорию участников дорожного движения.

Документ в первом чтении поддержали 268 нардепов, информирует "Экономическая Правда".

Авторы законопроекта в частности, предлагают ввести новую категорию участников дорожного движения - "пользователи персонального легкого электротранспорта".

К ним относятся лица, которые двигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, который приводится в движение с помощью электродвигателя - электрические скутеры, cегвеи, гироборды, гироскутеры и т. п.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями), а также определить их права и обязанности.

При этом, лица, управляющие персональным легким электротранспортом, получат право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

Также они будут обязаны использовать технически исправній и должным образом оборудованній персональный легкий электротранспорт; двигаться по дорогам и специальных велосипедных дорожках попутно с общим потоком транспортных средств, а при возможности оборудовать свой электротранспорт звуковым сигналом и светоотражателями.

Кроме этого, предполагается, что пользователи персонального легкого электротранспорта во время движения в темное время сутки и в условиях недостаточной видимости должны иметь включенную фару и выделить себя при помощи светоотражающих элементов.

А также - не перевозить пассажиров, если их перевозки прямо не предусмотрены конструктивным решением производителя.

Также предлагают запретить управлять персональным легким электротранспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.
Тэги: законопроект, Рада, самокат, гироборд
Комментариев: 3
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 17:25:01, Сегодня [Материал]
-1

бажано було б обмежити кермування певним віком, бо бачила дітей років 9-10, які їдуть по дорозі на електросамокаті, порушуючи всі можливі правила
RaID
2 Сергій (RaID)   • 18:23:56, Сегодня [Материал]
+1

А це тоді у ПДР що???

мопед — двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

Я ще не бачив ні одного самоката з потужністю більше 4кВт... Отже з точки зору закону це все мопеди і на них і зараз розповсюджуються поточні правила для мопедів.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:33:30, Сегодня [Материал]
0

ну да на электрику и щас нужен номер, полицаи могут поиметь наездника, если поймают.
Хотят просто добавть колёсность, чтоб под тяжёлую лапу режима попадали одно и трёхколёсные.
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