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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 16 » 10:36:31

«Руки геть від мови!»: под Радой устроили митинг против «языкового» законопроекта Бужанского. ФОТО

Сегодня, 10:48:31 735 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Руки геть від мови!»: под Радой устроили митинг против «языкового» законопроекта Бужанского. ФОТО

 Под зданием Верховной Рады 16 июля устроили митинг против законопроекта депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского, который касается использования украинского языка при обучении в школах.

Участники держат плакаты в поддержку украинского языка, передает «Громадське».

Так, законопроект отменит переход русскоязычных средних классов на обучение на украинском с 1 сентября 2020 года. Переход состоится 1 сентября 2023 года.

Законопроект также снижает объем украинского. Вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, 20% - в пятом-восьмом классе, 40% - в девятом, 60% - в старших классах.

Рассматривать законопроект в Раде будут завтра, 17 июля.






 



ФОТО: Укринформ, Громадське
Тэги: митинг, Рада, мова, законопроект
Комментариев: 11
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:36:41, Сегодня [Материал]
-4

А что мове угрожает? От чего ее надо защищать?
yahimsol
6 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 13:57:07, Сегодня [Материал]
+1

Вам из кацапии конечно же лучше видно, че там своих 30 серебряников вовремя получаешь?
TarasS
9 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 15:43:31, Сегодня [Материал]
0

Один пархатий ватник Портнов керує в ручному режимі Генпрокуратурою, ДБР, ДБЛ, БЛД та іншими органами вічно роззявленої країни укрів.

Один пархатий ватник Бужанський одним законопроектом поставив всю країну укрів на вуха.

Украм час щось робити зі своєю історичною роззявленістю..
Sams2
10 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:44:11, Сегодня [Материал]
0

Ага, ежедневно, дважды в день
starix
2 max starkov (starix)   • 12:17:38, Сегодня [Материал]
-2

ну, раз подняли языковой вопрос - значит нужно прикрыть какую то движуху или проблему. Инфоцыгане прям.
Житич
3 Василий (Житич)   • 12:56:10, Сегодня [Материал]
+5

Молодцы митингующие!!!
А всем искателям так называемого "фашизма" и "нацизма" в Украине давно нужно уяснить, что причина всех гонений на русский язык и на всё русское в Украине, это не украинские националисты, а дебильная международная политика Москвы, захват Россией украинских территорий и ненависть русских шовинистов ко всему украинскому!
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:13:10, Сегодня [Материал]
-3

"Чому не державною", "не подобається мова?"
Житич
5 Василий (Житич)   • 13:16:40, Сегодня [Материал]
+4

Щоб краще розуміли ті, для кого я написав.
predi
7 predi (predi)   • 14:13:47, Сегодня [Материал]
+4

Руцький "язык" необхідно взагали видалити з учбового процесу як це зробили Прибалтійські країни.
Якщо ми йдем в Европу то весь учбовий процес повинен іти на державній мові і паралельно повинна вивчатись мова з тих країн з якими ми маємо інтегруватись.
За бажанням учнів і за згодою батьків це може бути або англійська чи німецька чи якась інша мова в залежності від того де дитина бачить себе в цьому житті.
А руцьку хай вивчають руцькі болвани котрі не мають змоги і не хочуть жити цивілізовано.
leon_ztmr
8 Алексей (leon_ztmr)   • 14:55:44, Сегодня [Материал]
-3

Рагули, читайте Конституцию Украины, там все написано.
Sams2
11 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:48:51, Сегодня [Материал]
0

Что самое интересное - на украиноязычной версии сайта - ни одного комментария. Все радетели мовы почему-то игнорируют ее абсолютно. Что ж вы так непатриотичненько?
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