«Руки геть від мови!»: под Радой устроили митинг против «языкового» законопроекта Бужанского. ФОТО

Под зданием Верховной Рады 16 июля устроили митинг против законопроекта депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского, который касается использования украинского языка при обучении в школах.
Участники держат плакаты в поддержку украинского языка, передает «Громадське
».
Так, законопроект отменит переход русскоязычных средних классов на обучение на украинском с 1 сентября 2020 года. Переход состоится 1 сентября 2023 года.
Законопроект также снижает объем украинского. Вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, 20% - в пятом-восьмом классе, 40% - в девятом, 60% - в старших классах.
Рассматривать законопроект в Раде будут завтра, 17 июля.
ФОТО: Укринформ, Громадське
Один пархатий ватник Бужанський одним законопроектом поставив всю країну укрів на вуха.
Украм час щось робити зі своєю історичною роззявленістю..
А всем искателям так называемого "фашизма" и "нацизма" в Украине давно нужно уяснить, что причина всех гонений на русский язык и на всё русское в Украине, это не украинские националисты, а дебильная международная политика Москвы, захват Россией украинских территорий и ненависть русских шовинистов ко всему украинскому!
Якщо ми йдем в Европу то весь учбовий процес повинен іти на державній мові і паралельно повинна вивчатись мова з тих країн з якими ми маємо інтегруватись.
За бажанням учнів і за згодою батьків це може бути або англійська чи німецька чи якась інша мова в залежності від того де дитина бачить себе в цьому житті.
А руцьку хай вивчають руцькі болвани котрі не мають змоги і не хочуть жити цивілізовано.