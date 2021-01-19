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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 19 » 14:30:16

Депутаты предлагают отменить перенос рабочих дней из-за праздников

Сегодня, 14:58:16 766 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутаты предлагают отменить перенос рабочих дней из-за праздников

 В Верховной Раде нардепы зарегистрировали законопроект с инициативой запретить перенос выходных и рабочих дней. По их мнению, чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда.

Инициаторы проекта закона №4597 - группа народных депутатов во главе с Галиной Третьяковой из "Слуги народа", передает "Украинская правда".

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является согласование законодательства Украины с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней с целью более эффективного сотрудничества между странами и увеличения экономического потенциала Украины.

Предлагается внести соответствующие изменения в статью 67 Кодекса законов о труде Украины и запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных этим кодексом.

Инициаторы отмечают, что чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциалу Украины в мире.

Анализ опыта стран мира в вопросе переноса рабочих дней доказывает, что в Беларуси, Польше, Словакии, Чехии, Литве, Франции, Германии, Дании, Нидерландах, США и других странах такой практики нет.

Перенос рабочих дней типична советской традиции, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности, в России.

Кроме того, по мнению нардепов, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей недели, иногда - два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, которое не может быть снижено.

В то же время, перенос рабочих дней иногда приводит к 4 нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, следующего за длинными выходными.
Тэги: Выходные, Рада, законопроект
Комментариев: 4
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 15:09:46, Сегодня [Материал]
+2

Низкого качества законопрект от некачественной депутатки. Сначала стерилизовать Третьякову и всё её потомство, потом рассматривать законопроект.
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:24:17, Сегодня [Материал]
+3

Зеленоїди підхопили кредо порохоботів "більше економити та більше працювати"?
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 15:31:58, Сегодня [Материал]
-1

Вряд ли. Больше, чем прописано в КЗоТе вряд ли получится. Это просто, чтоб сделать неудобства своему народу. Ну и лишь бы не так как в России.
Dezmond
4 Евгений (Dezmond)   • 15:37:33, Сегодня [Материал]
0

Из статьи не очень понятно, что имеется ввиду под переносом. Если имеется ввиду, что когда например четверг выходной, а пятницу предлагают перенести на какую-то из суббот, то это одно (лично я предпочитаю лучше поработать в пятницу, чем потом отрабатывать в субботу). А если например когда праздничный день попадает на субботу и хотят отменить перенос выходного на понедельник, то это совсем другое и это полная жесть.
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