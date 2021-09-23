Рада приняла «деолигархический» законопроект Зеленского: что нужно знать

Верховная Рада 23 сентября приняла законопроект о деолигархизации. За инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект проголосовало 279 депутатов.
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Верховная Рада на заседании 23 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».
За проголосовало 279 депутатов. Законопроект принят голосами фракций Слуга народа (229) и Голос (11), групп За будущее (18), Довира (15) и внефракционных нардепов (6).
Народные депутаты в ходе заседания проголосовали за рассмотрение законопроекта по спецпроцедуре - без права депутатов поставить на голосование все свои поправки. На голосование выносились лишь основополагающие поправки к статьям законопроекта, которые одобрил профильный комитет. Всего к проекту закона было подано более 1200 поправок.
Отмечается, что «целью этого закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, невозможность использования политической власти для увеличения собственных капиталов, обеспечение национальной безопасности Украины в экономической, политической и информационной сферах», а также во избежание случаев манипулирования сознанием граждан путем «умышленного искажения информации для получения доступа к ресурсам, принадлежащих на праве собственности украинскому народу».
Четыре признака олигарха
Согласно законопроекту, олигархом считается физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:
Стоимость активов рассчитывается
- участвует в политической жизни;
- может влиять на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который после дня вступления в силу настоящего Закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с законом «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение;
- подтверждена стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является), превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (в 2021 году - 2,27 млрд грн).
«совокупно по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых является такое лицо». При расчете не учитываются «активы, принадлежащие лицу в СМИ».
Под участием в политической жизни
имеется в виду, что человек:
- является президентом, председателем Верховной Рады, первым заместителем и заместителем председателя парламента, народным депутатом, премьер-министром, первым вице-премьер-министром, вице-премьер-министром, министром, его первым заместителем или заместителем, руководителем другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина, председателем СБУ, генеральным прокурором, председателем Национального банка, руководителем постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом Украины, его первым заместителем или заместителем;
- близким лицом лица из вышеприведенного перечня или связанным с ним лицом;
- занимает должность в руководящих органах политической партии;
- финансировал деятельность политической партии, политическую агитацию или проведения митингов, или демонстраций с политическими требованиями.
В законопроекти указано, что человек может влиять на СМИ
, если он является собственником или учредителем СМИ, или бенефициаром, или контроллером владельца/основателя СМИ, или был владельцем, бенефициаром или контроллером на день вступления в силу этого закона, но потерял такой статус до дня введения в действие, «вследствие чего владельцем (учредителем), бенефициаром или контроллером собственника (учредителя) средства массовой информации стало связанное лицо или лицо, которое не имеет безупречную деловую репутацию».
Процедура признания человека олигархом
Решение о признании человека олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабмина, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета. Аппарат СНБО за 10 рабочих дней до дня проведения соответствующего заседания направляет человеку, которого планируют признать олигархом, сообщение о таком заседании с перечнем признаков олигарха, под которые он подпадает. Сообщение также будет печататься на сайте СНБО. У человека будет пять дней на то, чтобы подать в Аппарат СНБО в письменной форме личные объяснения и другие документы по этому поводу. Личные объяснения могут быть заслушаны на заседании Совета нацбезопасности. Если человек не получил сообщение, не подал свои объяснения или отказался участвовать в заседании, СНБО все равно будет рассматривать вопрос о признании человека олигархом.
В Украине также создадут открытый Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), который будет вести аппарат СНБО. В нем будет информация об олигархах, в том числе перечень юридических лиц, конечным бенефициарным собственником которых является лицо, а также информация о лицах, подавших декларации о контактах с олигархом или их представителем.
Согласно законопроекту, олигархам запрещается
:
- осуществлять взносы в любой форме в поддержку политических партий, в избирательные фонды кандидатов (кроме собственного избирательного фонда), политических партий во время избирательного процесса;
- быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации;
- финансировать любую политическую агитацию, или проведение митингов, или демонстраций с политическими требованиями.
Олигархи также будут обязаны подавать декларации о доходах, которые подают чиновники согласно антикоррупционного законодательства. Полную версию читайте на nv.ua
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