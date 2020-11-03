Верховная Рада разрешила украинцам менять отчество: главные условия

Верховная Рада во вторник, 3 ноября, приняла закон, которым разрешила гражданам Украины изменять отчество. Документ поддержали 259 нардепов.
Взять новое отчество можно будет уже со следующего года - закон начинает действовать с 1 января 2021 года, информирует BBC Украина
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Зачем
Менять отчество, равно как и имя и фамилию, можно будет с 16 лет. Кроме того, изменить отчество можно будет и с 14 лет, но только с согласия родителей или опекунов.
Согласия одного из родителей будет достаточно, если второй умер, бесследно исчез, признан недееспособным или лишен родительских прав.
Если же один из родителей против изменения, то спор между ними будет решать суд или орган опеки или попечительства.
Авторы инициативы считают, что отсутствие возможности менять отчество ограничивало конституционные права украинцев.
В частности, по их мнению, поскольку закон позволяет менять имя и фамилию, то необходимо предусмотреть возможность и изменения отчества. В частности, если человек по каким-то причинам хочет отказаться от того, чтобы отца упоминали в документах.
Менять отчество позволяют законы многих европейских стран. Устранить пробел в законодательстве о невозможности изменить отчество рекомендовал Европейский суд по правам человека по делу "Гарнага против Украины".
Суд установил, что отсутствие такого права является нарушением статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Проблемы
Разрешение менять отчество критиковали за то, что оно может слишком усложнять процедуры доказательства наследников или наследования.
Кроме того, изменение отчества можно будет использовать для создания "кандидатов-клонов" на выборах.