Ночью на Житомирщине расстреляли дом: погиб мужчина, его жена в реанимации. ФОТО

В Житомирской области неизвестный расстрелял частный дом, в котором спали супруги. В результате полученных ранений на месте происшествия погиб мужчина. Жену в тяжелом состоянии доставили в больницу. Нападающий с места происшествия скрылся.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции Житомирской области, события разворачивались ночью 8 июня в селе Грубское Коростышевской громады.
"Предварительно установлено, что 8 июня, около 00:25, неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, которые отдыхали. От полученных травм погиб мужчина, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы", - информирует полиция.
Во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, экспертно-криминалистическая лаборатория МВД, кинологи и другие подразделения полиции.
"Продолжаются мероприятия по установлению причастных и других обстоятельств. Уголовное производство начато по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины"
, - добавили в ГУНП.
Фото: ГУНП