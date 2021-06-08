Ночью на Житомирщине расстреляли дом: погиб мужчина, его жена в реанимации. ФОТО

"Предварительно установлено, что 8 июня, около 00:25, неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, которые отдыхали. От полученных травм погиб мужчина, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы", - информирует полиция.