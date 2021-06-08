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Ночью на Житомирщине расстреляли дом: погиб мужчина, его жена в реанимации. ФОТО

Сегодня, 10:26:07 1242 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью на Житомирщине расстреляли дом: погиб мужчина, его жена в реанимации. ФОТО

 В Житомирской области неизвестный расстрелял частный дом, в котором спали супруги. В результате полученных ранений на месте происшествия погиб мужчина. Жену в тяжелом состоянии доставили в больницу. Нападающий с места происшествия скрылся.

Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции Житомирской области, события разворачивались ночью 8 июня в селе Грубское Коростышевской громады.
 

"Предварительно установлено, что 8 июня, около 00:25, неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, которые отдыхали. От полученных травм погиб мужчина, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы", - информирует полиция.


Во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, экспертно-криминалистическая лаборатория МВД, кинологи и другие подразделения полиции.

"Продолжаются мероприятия по установлению причастных и других обстоятельств. Уголовное производство начато по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины", - добавили в ГУНП.





Фото: ГУНП
Тэги: расстрел, убийство, Житомирщина
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