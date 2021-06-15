Подозреваемый в расстреле семьи на Житомирщине оказался уроженцем РФ: новые подробности

Подозреваемый в расстреле семьи Миненко в Житомирской области является уроженцем России. Мужчина вел скрытную жизнь и владел оружейным "арсеналом". Об этом пишет "Обозреватель
", ссылаясь на собственные источники.
Они сообщают, что в убийстве подозревают 58-летнего Александра Мальцева, который родился в Курской области РФ и долгое время жил на Лесном массиве в Киеве. Около 10 лет назад мужчина купил дом в селе Вишневое в Житомирской области, которое расположено в пяти километрах от Грубского, где расстреляли и автомата Ирину и Сергея Миненко.
Местные жители говорят, что о мужчине почти ничего не знают: "Он жил скрытно, ни с кем не общался. Не местный, дом купил как дачу"
.
Подозреваемый в убийстве Александр Мальцев в зале суда / Обозреватель
Трагедия произошла ночью 8 июня
. Стрелок открыл огонь через окно: Сергей погиб от тяжелых ранений на месте, его жена Ирина скончалась на следующий день в реанимации Коростышевской центральной районной больницы. Женщина так и не пришла в сознание.
Ирина с дочерьми / Facebook
В доме ночью находилась и 11-летняя дочь семейной пары. Ее спасло то, что в момент нападения девочка спала в другой комнате.
Автомат Калашникова, из которого стрелял Мальцев, несколько гранат, глушитель и патроны были спрятаны на окраине села. Тайник во время расследования нашли полицейские
.
Как сообщает издание, на подозреваемого в убийстве семейной пары зарегистрировано четыре единицы оружия: газовый пистолет и три гладкоствольных ружья. Где подозреваемый раздобыл АК, сейчас выясняют правоохранители.
Причиной убийства 47-летнего Сергея и 38-летней Ирины стали долговые обязательства главы семьи. В прокуратуре Житомирской области рассказали, что речь идет о 23 тысячах долларов США – это около 618 тыс. грн. В доме стрелка якобы нашли расписки на эту сумму.
О том, как и когда познакомились Александр Мальцев и Сергей Миненко, пока неизвестно. Но, по информации источников, до 2014 года подозреваемый в убийстве был зарегистрирован в Киеве частным предпринимателем, занимался грузоперевозками. А его жертвой был дальнобойщик, который ездил на заработки за границу. В день гибели Миненко как раз должен был ехать за документами, получить визу.
Сотрудники полиции Житомирской области раскрыли преступление в тот же день. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас Мальцев находится под стражей.