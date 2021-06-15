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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 15 » 10:45:44

Подозреваемый в расстреле семьи на Житомирщине оказался уроженцем РФ: новые подробности

Сегодня, 10:45:44 1237 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подозреваемый в расстреле семьи на Житомирщине оказался уроженцем РФ: новые подробности

 Подозреваемый в расстреле семьи Миненко в Житомирской области является уроженцем России. Мужчина вел скрытную жизнь и владел оружейным "арсеналом". Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники. 

Они сообщают, что в убийстве подозревают 58-летнего Александра Мальцева, который родился в Курской области РФ и долгое время жил на Лесном массиве в Киеве. Около 10 лет назад мужчина купил дом в селе Вишневое в Житомирской области, которое расположено в пяти километрах от Грубского, где расстреляли и автомата Ирину и Сергея Миненко. 

Местные жители говорят, что о мужчине почти ничего не знают: "Он жил скрытно, ни с кем не общался. Не местный, дом купил как дачу".

Подозреваемый в убийстве Александр Мальцев в зале суда / Обозреватель

Трагедия произошла ночью 8 июня. Стрелок открыл огонь через окно: Сергей погиб от тяжелых ранений на месте, его жена Ирина скончалась на следующий день в реанимации Коростышевской центральной районной больницы. Женщина так и не пришла в сознание.

Ирина с дочерьми / Facebook

В доме ночью находилась и 11-летняя дочь семейной пары. Ее спасло то, что в момент нападения девочка спала в другой комнате.

Автомат Калашникова, из которого стрелял Мальцев, несколько гранат, глушитель и патроны были спрятаны на окраине села. Тайник во время расследования нашли полицейские.



Как сообщает издание, на подозреваемого в убийстве семейной пары зарегистрировано четыре единицы оружия: газовый пистолет и три гладкоствольных ружья. Где подозреваемый раздобыл АК, сейчас выясняют правоохранители.

Причиной убийства 47-летнего Сергея и 38-летней Ирины стали долговые обязательства главы семьи. В прокуратуре Житомирской области рассказали, что речь идет о 23 тысячах долларов США – это около 618 тыс. грн. В доме стрелка якобы нашли расписки на эту сумму.

О том, как и когда познакомились Александр Мальцев и Сергей Миненко, пока неизвестно. Но, по информации источников, до 2014 года подозреваемый в убийстве был зарегистрирован в Киеве частным предпринимателем, занимался грузоперевозками. А его жертвой был дальнобойщик, который ездил на заработки за границу. В день гибели Миненко как раз должен был ехать за документами, получить визу.

Сотрудники полиции Житомирской области раскрыли преступление в тот же день. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас Мальцев находится под стражей.
Тэги: расстрел, убийство, Житомирщина
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Комментариев: 2
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:37:24, Сегодня [Материал]

"является уроженцем России"
"родился в Курской области"
Ну тепер все зрозуміло! Сенс слідчих та судових дій відпадає. Детальніше пояснить місцевий експерт, пан лорд-баронет
melan
2 melan (melan)   • 12:43:28, Сегодня [Материал]

.... является уроженцем России....

Название вражеского государства нужно писать с малой буквы.
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