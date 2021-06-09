Полиция задержала подозреваемого в расстреле семьи в Житомирской области: стали известны мотивы убийства

"На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и отдела полиции №2 (г. Коростышев) ГУНП, экспертно-криминалистическая лаборатория МВД, кинологи и другие подразделения полиции, в том числе специального назначения. Через несколько часов кропотливой работы оперативники криминальной полиции получили информацию, что к событию может быть причастен житель соседнего села. Он был знаком с погибшим, а в последнее время имел к нему претензии якобы из-за долговых обязательств", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.