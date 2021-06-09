Полиция задержала подозреваемого в расстреле семьи в Житомирской области: стали известны мотивы убийства

Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в расстреле супружеской пары в селе Грубское Житомирской области. Стрелка задерживали с помощью спецназа КОРД. Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, стрелком оказался 59-летний мужчина. Правоохранителям он заявил, что супруги не вернули ему долг.
"На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и отдела полиции №2 (г. Коростышев) ГУНП, экспертно-криминалистическая лаборатория МВД, кинологи и другие подразделения полиции, в том числе специального назначения. Через несколько часов кропотливой работы оперативники криминальной полиции получили информацию, что к событию может быть причастен житель соседнего села. Он был знаком с погибшим, а в последнее время имел к нему претензии якобы из-за долговых обязательств", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
В результате проверки выяснилось, что 59-летний житель с. Вишневое был владельцем охотничьего оружия. Бойцы КОРДа задержали мужчину по месту его проживания.
"В доме, где жил подозреваемый, полицейские провели неотложный обыск и изъяли в ходе следственных действий доказательства противоправной деятельности мужчины. Среди найденного - оружие разного калибра и его составные части, разнокалиберные патроны, порох и дробь, другие боеприпасы. Во время общения с полицейским не сразу признал причастность к ночному расстрела супругов в соседнем селе", - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в области Юрий Олийнык.
В тайнике в кустарнике правоохранители обнаружили и мопед, на котором ночью передвигался подозреваемый, и рюкзак с оружием и боеприпасами. В сумке были автомат АКСУ калибра 5,45 и две ручные гранаты.
Специалисты-баллисты Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в области проведут экспертное исследование изъятых оружия, боеприпасов и взрывоопасных смесей.
Сейчас мужчина задержан. По совокупности совершенных тяжких преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В результате полученных огнестрельных ранений 47-летний мужчина погиб на месте. Его 39-летнюю жену госпитализировали, она в крайне тяжелом состоянии. По неподтвержденной информации, она умерла в больнице.
Их 12-летняя дочь, которая в это время отдыхала в другой комнате, к счастью, не пострадала.