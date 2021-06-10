У Житомирі успішно проводять 2D та 3D дослідження зубів, гайморових пазух носа, щелепних суглобів та вушних проходів

3D-діагностика відбувається у центрі «Незалежна щелепно-лицьова діагностика 3D Planmeca» на сучасному та високоточному фінському комп’ютерному томографі нового покоління «Planmeca ProMax 3D». Цей апарат дозволяє здійснити повне обстеження щелепно-лицевої області з максимальною зручністю і комфортом.
Технологія, яку використовують спеціалісти, діагностує патології зубно-щелепової ділянки: запальні, деструктивні зміни, стани після отриманих травм, патологію прикусу та скронево-нижньощелепових суглобів. Саме за допомогою результатів з даного обладнання лікар може спланувати безпечне та точне ортодонтичне, терапевтичне, хірургічне і ортопедичне лікування пацієнта.
Варто зауважити, що апарат унікальний та аналогів йому у Житомирі немає. Також заклад відвідують не тільки житомиряни, а й гості міста.
Так виглядає знімок на моніторі
Великою перевагою комп’ютерного томографа «Planmeca» є те, що можна обрати якість знімку, відповідно зменшити навантаження на організм або ж обрати зйомку Ultra Low Dose, яка дозволяє встановити настільки мінімальну дозу опромінення, наскільки це можливо. Зокрема, за його допомогою можна проводити діагностику дітям від 3-х років та вагітним.
Доза опромінення при 3D томографії прирівнюється до дози трьох прицільних знімків, котрих іноді недостатньо для того, щоб виявити проблему. Дослідження проводяться від 1 до 5 хвилин, а результати будуть готові протягом 15 хвилин, які вам можуть записати на CD-диск або ж надати у роздрукованому вигляді. Також вони можуть бути надіслані в особистий онлайн-кабінет лікаря, якщо він створений на сайті «Незалежної щелепно-лицьової діагностики 3D Planmeca».
Якщо ж виникне потреба в описі проведеного дослідження, то в цьому вам допоможуть висококваліфіковані лікарі діагностики, результат якого отримаєте вже через добу. Лікарі, які бажають ознайомитись з програмною платформою «Planmeca Romexis Viewer», можуть звернутися до «Незалежної щелепно-лицьової діагностики 3D Planmeca» та записатися на безкоштовні курси.
Лікарі проходять додаткове навчання
На курсах фахівці розкажуть, як встановити програми для перегляду діагностики, як завантажити 3D та 2D знімки, як зареєструватися на сайті, щоб отримувати інформацію про пацієнтів, та про інші тонкощі, які стануть у нагоді в процесі роботи.
Також інформація для ортодонтів – на базі центру запрацював цефалостат, який дозволяє робити якісне ТРГ.
Зокрема, для ортодонтів пропонують:
- Різноманітні накладення для контролю ходу лікування. Модуль Romexis Cephalometric Analysis дозволяє легко відстежувати хід лікування, оскільки програма виконує автоматичне накладення рентгенівських знімків, записів руху і фотографій профілю на різних етапах лікування. ⠀
- Автоматичне цефалометричне відстеження в секундах. Модуль Romexis Cephalometric Analysis пропонує прості інструменти для швидкого і ефективного аналізу зображень. Програмна функція автоматичного відстеження розміщує точки і обриси м'яких тканин на цефалометричному зображенні в лічені секунди, залишаючи вам більше часу для інтерпретації результатів аналізу.
Водночас клініки, лікарі-стоматологи та лори мають можливість отримати безкоштовні направлення на діагностику, попередньо зробивши замовлення на сайті https://diagnostika3d.com/
або за контактними номерами:
Адреса: м. Житомир, вул Покровська 15