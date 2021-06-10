На Житомирщині триває капітальний ремонт автодороги місцевого значення Олевськ-Покровське

Серед пріоритетів програми Президента «Велике будівництво» ремонт доріг. У 2021 році в Житомирській області планується побудувати / реконструювати майже 250 кілометрів доріг.
Так, проводиться капітальний ремонт ділянки дороги С 061501 Олевськ – Покровське км 0+000 – км 8+000. Протяжність ділянки ремонту – 8,0 км.
Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації, для забезпечення необхідного рівня безпеки дорожнього руху та доведення ділянки до нормативних параметрів дороги проєкт передбачає:
Станом на 10.06.2021 виконано:
Довідково. Розробник проєкту – ФОП Пославський О.П. Переможець відкритих торгів – ПП “Автомагістраль”. Джерело фінансування: Державний дорожній фонд. Загальна кошторисна вартість: 90 348,979 тис. грн. Обсяг фінансування на 2021 рік – 81 351,277 тис. грн.