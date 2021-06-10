На Житомирщині триває капітальний ремонт автодороги місцевого значення Олевськ-Покровське

Серед пріоритетів програми Президента «Велике будівництво» ремонт доріг. У 2021 році в Житомирській області планується побудувати / реконструювати майже 250 кілометрів доріг.

Так, проводиться капітальний ремонт ділянки дороги С 061501 Олевськ – Покровське км 0+000 – км 8+000. Протяжність ділянки ремонту – 8,0 км.

Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації, для забезпечення необхідного рівня безпеки дорожнього руху та доведення ділянки до нормативних параметрів дороги проєкт передбачає:

влаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші С-7 8 000 м;

влаштування покриття із асфальтобетону товщиною шару 0,07 м – 8 000 м;

влаштування тротуарів шириною 1,5 м;

подовження та укріплення водопропускних труб;

влаштування бар’єрного огородження в місцях розташування безнапірних водопропускних труб та в місцях влаштування шикан;

встановлення нових технічних засобів організації дорожнього руху (знаків, сигнальних стовпчиків, розмітки та ін.).

Станом на 10.06.2021 виконано:

підготовчі роботи (100%);

влаштування а/б покриття (100%);

влаштування тротуарів (100%);

ремонт штучних споруд (50%);

нанесення розмітки, встановлення дорожніх знаків (10%).

Довідково. Розробник проєкту – ФОП Пославський О.П. Переможець відкритих торгів – ПП “Автомагістраль”. Джерело фінансування: Державний дорожній фонд. Загальна кошторисна вартість: 90 348,979 тис. грн. Обсяг фінансування на 2021 рік – 81 351,277 тис. грн.







