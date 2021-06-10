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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 10 » 17:08:38

На Житомирщині триває капітальний ремонт автодороги місцевого значення Олевськ-Покровське

Сегодня, 17:08:52 196 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщині триває капітальний ремонт автодороги місцевого значення Олевськ-Покровське

Серед пріоритетів програми Президента «Велике будівництво» ремонт доріг. У 2021 році в Житомирській області планується побудувати / реконструювати майже 250 кілометрів доріг.

Так, проводиться капітальний ремонт ділянки дороги С 061501 Олевськ – Покровське км 0+000 – км 8+000. Протяжність ділянки ремонту – 8,0 км.

Як повідомляє Департамент регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації, для забезпечення необхідного рівня безпеки дорожнього руху та доведення ділянки до нормативних  параметрів дороги проєкт передбачає:

  • влаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші С-7 8 000 м;
  • влаштування покриття із асфальтобетону товщиною шару 0,07 м – 8 000 м;
  • влаштування тротуарів шириною 1,5 м;
  • подовження та укріплення водопропускних труб;
  • влаштування бар’єрного огородження в місцях розташування безнапірних водопропускних труб та в місцях влаштування шикан;
  • встановлення нових технічних засобів організації дорожнього руху (знаків, сигнальних стовпчиків, розмітки та ін.).

 

Станом на 10.06.2021 виконано: 

  • підготовчі роботи (100%);
  • влаштування а/б покриття (100%);
  • влаштування тротуарів (100%);
  • ремонт штучних споруд (50%);
  • нанесення розмітки, встановлення дорожніх знаків (10%).

 

Довідково. Розробник проєкту – ФОП Пославський О.П. Переможець відкритих торгів – ПП “Автомагістраль”. Джерело фінансування: Державний дорожній фонд. Загальна кошторисна вартість: 90 348,979 тис. грн. Обсяг фінансування на 2021 рік – 81 351,277 тис. грн. 
 



 

Тэги: ремонт дорогpСеред пріоритетів прог, проводиться капітальний ремонт 
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