На Житомирщині завершено капітальний ремонт автодороги Мирославка – Малосілка через Демчин. ФОТО

У рамках програми Президента України «Велике будівництво» триває розбудова інфраструктури, зокрема доріг державного та місцевого значення. Як зазначив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, у 2021 році в області планується побудувати та реконструювати майже 250 кілометрів доріг.

За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, завершено всі передбачені проєктною документацією роботи на перехідному об’єкті капітального ремонту 2020-2021 років – ділянці дороги місцевого значення С 060313 Мирославка – Малосілка через Демчин км 5+000 – км 11+000.

Для забезпечення необхідного рівня безпеки дорожнього руху та доведення ділянки до нормативних параметрів дороги проєкт передбачав:

влаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші С-7 – 6000 м;

влаштування покриття із асфальтобетону товщиною шару 0,05 м – 6000 м;

влаштування тротуарів;

встановлення освітлення;

влаштування оголовків труб;

влаштування бар’єрного огородження в місцях розташування безнапірних водопропускних труб та в місцях влаштування шикан;

встановлення нових технічних засобів організації дорожнього руху (знаків, сигнальних стовпчиків, розмітки) та ін.

Станом на 17.06.2021 об’єкт готовий до введення в експлуатацію.

Переможець відкритих торгів – ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ”.

Джерело фінансування: Державний дорожній фонд. Загальна кошторисна вартість: 52 021,998 тис. грн.

Вартість робіт, виконаних у 2020 році, становить 39 130,17 тис. грн. Обсяг фінансування на 2021 рік – 10 129,027 тис. грн.



















