В Житомире на перекрестке не поделили дорогу Hyundai и ВАЗ: есть пострадавшие. ФОТО

В Житомире 22 июня на перекрестке улиц Киевская и Князей Острожских столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.
"Сегодня, около 15 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием автомобиля ВАЗ и автомобиля Hyundai, произошедшей на перекрестке улиц Князей Острожских и Киевской", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, в ДТП двое граждан получили телесные повреждения.
"Патрульные полицейские обеспечивают охрану места происшествия и безопасность дорожного движения. Материалы дорожно-транспортного происшествия оформляют следователи"
, - добавила патрульная полиция.
По состоянию на 16:00 на перекрестке и прилегающих улицах затруднено движение автомобилей и общественного транспорта.
Фото: патрульная полиция