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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 22 » 16:32:02

В Житомире на перекрестке не поделили дорогу Hyundai и ВАЗ: есть пострадавшие. ФОТО

Вчера, 16:32:02 1179 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на перекрестке не поделили дорогу Hyundai и ВАЗ: есть пострадавшие. ФОТО

 В Житомире 22 июня на перекрестке улиц Киевская и Князей Острожских столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области.
 

"Сегодня, около 15 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием автомобиля ВАЗ и автомобиля Hyundai, произошедшей на перекрестке улиц Князей Острожских и Киевской", - говорится в сообщении.


По информации правоохранителей, в ДТП двое граждан получили телесные повреждения.

"Патрульные полицейские обеспечивают охрану места происшествия и безопасность дорожного движения. Материалы дорожно-транспортного происшествия оформляют следователи", - добавила патрульная полиция.

По состоянию на 16:00 на перекрестке и прилегающих улицах затруднено движение автомобилей и общественного транспорта.



Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 20:31:33, Вчера [Материал]

ну, как, всегда...
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