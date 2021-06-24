В ТРЦ «Глобал» закроют Центральный вещевой комплекс: мэрия ищет для предпринимателей новые места

«В пятницу, 18 июня, у нас были предприниматели с этого рынка, сейчас отработана ситуация с руководством «Глобал» и они готовы рассмотреть возможность во время реконструкции части рынка переместить предпринимателей на другую часть, для того, чтобы субъекты осуществляли деятельность», - рассказала Светлана Ольшанская, первый заместитель мэра.