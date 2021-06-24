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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 24 » 13:41:55

В ТРЦ «Глобал» закроют Центральный вещевой комплекс: мэрия ищет для предпринимателей новые места

Вчера, 13:41:59 7069 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В ТРЦ «Глобал» закроют Центральный вещевой комплекс: мэрия ищет для предпринимателей новые места

 «Центральный вещевой комплекс» в житомирском ТРЦ «Глобал» собираются закрывать на реконструкцию. Предпринимателям уже сообщили о выселении из арендованных бутиков.

По информации издания Житомир инфо, предприниматели обратились за помощью в городской совет.
 

«В пятницу, 18 июня, у нас были предприниматели с этого рынка, сейчас отработана ситуация с руководством «Глобал» и они готовы рассмотреть возможность во время реконструкции части рынка переместить предпринимателей на другую часть, для того, чтобы субъекты осуществляли деятельность», - рассказала Светлана Ольшанская, первый заместитель мэра.


К власти города также обратились предприниматели, которые сейчас работают на рынке «Привокзальный». Как сообщалось, вместо рынка построят торговый центр.

В настоящее время в городском совете анализируют ситуацию на других рынках и ищут места для предпринимателей.
 

«Мы готовим встречу с предпринимателями для того, чтобы предложить им все возможные варианты в случае, если кого-то не устроит перемещение по вещевому рынку, или если будет необходимость перемещения из «Привокзального» рынка физических лиц», - сообщила Светлана Ольшанская.


Относительно предложений из других рынков, то они следующие: свободные места на рынке «Подол» возле площади Победы; «Старогородской рынок» на перекрестке улиц Небесной сотни - Бориса Тена может предложить свободные места; есть места на рынке «Хлебном», на рынке «Тетерев» (вул. Домбровского), есть восемь мест на рынке «Хмельники» на проспекте Мира; пять свободных мест на рынке «Сенном». Также есть 240 свободных мест на рынке «Киевском», который находится у моста между двумя вокзалами.
Тэги: ТРЦ Глобал, предприниматели, Житомир, рынок
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