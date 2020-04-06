Житомирские рынки давно не работают, а предпринимателям насчитывают аренду в полном объеме. В ситуации разбирался мэр

"Базары закрыты, а предпринимателям продолжают начислять арендную плату в полном объеме. Несколько раз собирали руководителей житомирских рынков и просили с пониманием отнестись к ситуации. Предварительно согласовали, что на период карантина они будут считать аренду по себестоимости, поэтому скидка за месяц должна составить не менее 50%. Однако, за март предприниматели уплатили полную стоимость (платежи принимаются заранее), а в апрельском расчете скидка составила всего 20%. Сегодня снова встречались.



Как показал анализ расчетов, предоставленных администрациями, они пытаются включить в себестоимость за апрель все платежи, которые рынки должны осуществить в I квартале. К примеру, НДС - 340 тыс. грн. Если бы посчитали прямые расходы, то сумма была бы вдвое меньше. Или мероприятия по дезинфекции - 200 тыс. грн. Рынки не работают, поэтому эти цифры не соответствуют действительности. Или энергоносители - 600 тыс. грн. Сейчас электроэнергия используется максимум на освещение в ночное время. За морозильные камеры предприниматели платят по отдельным счетам. То есть, если говорить исключительно о себестоимости, то можно снижать арендную плату более чем на 50%.



Сегодня договорились о таком:



До среды администрации дают реальные расчеты по себестоимости. Мы параллельно через контролирующие и коммунальные службы сверяем все их платежи.

В четверг собираемся на еще одно совещание, во время которого подпишем трехсторонний меморандум с учетом всех замечаний.

Кроме того, администрации осуществят предпринимателям перерасчет арендной платы за март и учитывают эти средства в апрельском платежи. Тем, кто уже успел заплатить за апрель, должны или осуществить перерасчет на май, или вернуть деньги. В мае, если карантин продлят, скидка должна быть еще более существенной.



Чтобы не было никаких манипуляций, в меморандуме обязательно пропишем пункт о недопустимости расторжения договора в одностороннем порядке", - пояснил мэр в соцсети.