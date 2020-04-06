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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 6 » 18:18:15

Житомирские рынки давно не работают, а предпринимателям насчитывают аренду в полном объеме. В ситуации разбирался мэр

Вчера, 18:18:34 2190 22 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские рынки давно не работают, а предпринимателям насчитывают аренду в полном объеме. В ситуации разбирался мэр

 6 апреля в Житомире предприниматели вышли на протест. Около 20 человек собрались под стенами городского совета с требованием уменьшить арендную плату за места на рынке во время карантина.

Предприниматели говорят, что рынки уже давно закрыты, а руководители продолжают начислять арендную плату в полном объеме.

С предпринимателями встретился городской голова Сергей Сухомлин. Во время встречи он сообщил, что сейчас городской совет ждет от администраций рынков реальные расчеты. В дальнейшем будет подписан меморандум.
 

"Базары закрыты, а предпринимателям продолжают начислять арендную плату в полном объеме. Несколько раз собирали руководителей житомирских рынков и просили с пониманием отнестись к ситуации. Предварительно согласовали, что на период карантина они будут считать аренду по себестоимости, поэтому скидка за месяц должна составить не менее 50%. Однако, за март предприниматели уплатили полную стоимость (платежи принимаются заранее), а в апрельском расчете скидка составила всего 20%. Сегодня снова встречались.

Как показал анализ расчетов, предоставленных администрациями, они пытаются включить в себестоимость за апрель все платежи, которые рынки должны осуществить в I квартале. К примеру, НДС - 340 тыс. грн. Если бы посчитали прямые расходы, то сумма была бы вдвое меньше. Или мероприятия по дезинфекции - 200 тыс. грн. Рынки не работают, поэтому эти цифры не соответствуют действительности. Или энергоносители - 600 тыс. грн. Сейчас электроэнергия используется максимум на освещение в ночное время. За морозильные камеры предприниматели платят по отдельным счетам. То есть, если говорить исключительно о себестоимости, то можно снижать арендную плату более чем на 50%.

Сегодня договорились о таком:
 

  • До среды администрации дают реальные расчеты по себестоимости. Мы параллельно через контролирующие и коммунальные службы сверяем все их платежи.
  • В четверг собираемся на еще одно совещание, во время которого подпишем трехсторонний меморандум с учетом всех замечаний.
  • Кроме того, администрации осуществят предпринимателям перерасчет арендной платы за март и учитывают эти средства в апрельском платежи. Тем, кто уже успел заплатить за апрель, должны или осуществить перерасчет на май, или вернуть деньги. В мае, если карантин продлят, скидка должна быть еще более существенной.


Чтобы не было никаких манипуляций, в меморандуме обязательно пропишем пункт о недопустимости расторжения договора в одностороннем порядке", - пояснил мэр в соцсети.


Также Сухомлин призвал житомирских предпринимателей не платить за аренду, пока не будет подписан меморандум.

Как сообщал «Журнал Житомира», Министерство здравоохранения позволило власти на местах открыть продуктовые рынки во время карантина. В Житомире продуктовые рынки решили пока не открывать, так как это приведет к большому скоплению людей в одном месте. 
Тэги: рынок, аренда, предприниматели, Житомир
Комментариев: 12
priatel
1 Андрей (priatel)   • 19:14:08, Вчера [Материал]
0

Я прошу прощения,а Вас не Андрей зовут?
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 19:54:31, Вчера [Материал]
+1

вы давно были в житомире. все давно реконструировано по стандартам, лет 7 назад началась реконструкция и давно закончилась
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 21:20:28, Вчера [Материал]
-2

......
Admiral8
8 Papa (Admiral8)   • 22:42:35, Вчера [Материал]
-1

как называется тот рынок? Житний или Сенный?
Admiral8
3 Papa (Admiral8)   • 19:55:50, Вчера [Материал]
+1

в омерике ойфон имеет наценку 200%
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 21:21:10, Вчера [Материал]
-2

......
Admiral8
9 Papa (Admiral8)   • 22:44:02, Вчера [Материал]
-1

вот видишь, каждый покупатель сам решает где и за что ему переплатить. Сам переплачиваешь а другим не разрешаешь. Это уже вторая или третья твоя тупизна, просьба молчать если нечего сказать по сути.
Admiral8
4 Papa (Admiral8)   • 19:57:00, Вчера [Материал]
+1

не все улетают от проблем, как вы. слабак
Zefir
7 Моє місто (Zefir)   • 22:30:49, Вчера [Материал]
0

І що ти для цього зробив?
Admiral8
10 Papa (Admiral8)   • 22:51:48, Вчера [Материал]
0

жаль что ты рос в дерьме и не смог ничего изменить и решил просто удрать. Слабак. Пока ты там адаптировался, мы здесь поделали ремонты вокруг себя и окружили себя красотой, хотя бы свой дом и район. Да, страна ограблена, но кто хотел изменить свое окружение здесь - он это сделал, здесь много красоты и семейных дворцов. Здесь больше свободы = возможностей. Но ты этого никогда не получишь, потому что ты удрал, ты всегда удираешь и всегда приходится начинать все сначала, с нуля, теряя драгоценное время. А время - самое дорогое. Я видал многих таких как ты - они уехали со свинарника и потом вернулись в свинарник (только возле себя), и опять все сначала, а на часах сорокет. Жаль тебя. Ты щас по фрейду пытаешься сам себя утешить что ты сделал правильный выбор. Но он неправильный, ибо правильный выбор не нужно доказывать, потому что он очевиден. Все что ты напишешь плохое о том откуда удрал - все работает против тебя. Если ты этого не понимаешь, то ты еще и глуп, и все сошлось.
Admiral8
11 Papa (Admiral8)   • 22:58:31, Вчера [Материал]
-1

в городе нет стихийных рынков
viewer
12 Name Surname (viewer)   • 02:35:49, Сегодня [Материал]
0

Про адекватні карантинні заходи
https://nv.ua/opinion/koronavirus-v-ukraine-tri-provala-vlasti-50080265.html
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