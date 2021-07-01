Велике будівництво на Житомирщині: триває реконструкція приміщень обласної клінічної лікарні

У рамках програми Президента України Володимира Зеленського на Житомирщині продовжується реалізація соціально важливих проєктів.

Так, у Житомирі триває реконструкція приміщень КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради під відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних хворих, відділення неврології з нейрореанімацією, - повідомляють на сайті Житомрської ОДА.

За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, наразі продовжується реалізація ІІІ черги реконструкції приміщень обласної клінічної лікарні, а саме: здійснюється реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії №1 та відділення інтенсивної терапії для післяопераційних хворих №1.

На сьогодні будівельна готовність об’єкту становить 98 %.

Приміщення відремонтовані, проведено інженерні мережі, встановлено сантехніку. Завершуються дрібні оздоблювальні роботи. Залишається встановити меблі та медичне обладнання.

Плановий термін завершення робіт – до 20.10.2021.

Довідково. Загальна кошторисна вартість всього об’єкту 77,5 млн грн. Залишок кошторисної вартості станом на 01.01.2021 року складає 29,4 млн грн. Фінансування у поточному році передбачено з ДФРР у сумі 20,9 млн грн, з обласного бюджету – 8,5 млн грн.

Плановий термін завершення робіт – до 20.10.2021.







