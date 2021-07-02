Шесть опытных футболистов пополнили состав ФК «Полесье»: что известно о новичках

В житомирском ФК «Полесье» в летнее межсезонье происходит перестройка. Клуб уже покинула большая группа игроков
, однако руководство работает и над усилением состава.
По информации пресс-службы футбольного клуба
, с «Полесьем» подписали контракт сразу 6 опытных игроков на 3 позиции.
Зауре Махарадзе - вратарь
Родился в городе Балта Одесской области. В возрасте 12 лет вместе с тренером и некоторыми другими ребятами из ДЮСШ поехал на просмотр в Донецк, где и продолжил тренировки в академии «Олимпика».
К тренировкам с первой командой Махарадзе начали привлекать еще во время учебы в академии, но на поле он так и не появлялся. В то же время молодого вратаря стали все чаще вызывать в юношеские сборные Украины разных возрастов.
На профессиональном уровне Махарадзе дебютировал 24 августа 2010 года в матче со свердловским «Шахтером». В том же сезоне вместе с клубом завоевал «золото» соревнований группы «Б» Второй лиги чемпионата Украины. Начиная с сезона 2012/13 стал основным голкипером «Олимпика».
25 мая 2018-го подписал трехлетний контракт с «Зарей».
В январе 2021 года футболист подписал контракт с СК «Днепр-1», где находился до конца сезона 2020/2021.
Анатолий Тимофеев - вратарь
Воспитанник ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского.
Дебютировал в молодежном составе клуба в сезоне 2009/10.
Летом 2013 тренер «молодежки» Александр Хацкевич возглавил вторую динамовскую команду, игравшую в Первой лиге. С собой он взял ряд игроков, включая Тимофеева. В профессиональных соревнованиях дебютировал 20 июля 2013 года в домашнем матче против «Александрии».
В июле 2016-го стал игроком батумского «Динамо», где провел полтора сезона в статусе основного вратаря, но в январе 2018 года покинул клуб
3 марта 2018-го стал игроком новичка Высшей лиги Беларуси клуба «Смолевичи».
23 октября 2020 года он подписал контракт с ФК «Чернигов».
Андрей Гитченко - защитник
Воспитанник ДЮСШ «Арсенал», после завершения которой сезон поиграл за вторую команду «канониров», после чего был переведен в основную команду, однако ни разу в ее составе так и не сыграл.
В январе 2007 года перешел в первоиговый ЦСКА Киев, где провел полгода, пока его не заметили скауты одного из лидеров первой лиги ПФК «Александрия», в состав которой Гитченко и присоединился летом 2007 года. За александрийцев футболист провел два сезона, сыграв в 41 матче чемпионата, после чего покинул команду.
В феврале 2010 года на правах свободного агента перешел в черниговскую «Десну», за которую играл до конца сезона, проведя 16 матчей. После этого Гитченко вернулся в ПФК «Александрия».
В сезоне 2010/11 Гитченко провел 28 игр, а «Александрия» стала победителем Первой лиги и вышла в Премьер-лигу.
В дебютном премьерлиговом сезоне Гитченко сыграл в 24 играх чемпионата, в которых даже забил один гол, но «Александрия» заняла последнее 16 место и вылетела обратно в первую лигу.
На начале июня 2012 года перешел в киевский «Арсенал», который в том сезоне впервые в своей истории стартовал в еврокубках.
22 июля 2012-го дебютировал за киевский клуб во втором туре чемпионата Украины в киевском дерби против «Динамо».
В начале 2013 года подписал контракт с «Кривбассом». В «Кривбассе» сразу стал основным защитником команды.
Однако уже летом 2013 года «Крибвас» был снят с соревнований и Гитченко на правах свободного агента подписал контракт со львовскими «Карпатами». В начале мая 2016-го оставил львовский клуб. В конце июня того же года снова вернулся в состав «Александрии».
С 2018 года выступал за черниговский ФК «Десна».
Андрей Нестеров - защитник
Родился 2 июля 1990 года в Запорожье. В детско-юношеской футбольной лиге Украины выступал за: херсонский «Кристалл» и запорожский «Металлург».
16 апреля 2007 года дебютировал за «Металлург-2» во Второй лиге в матче против мелитопольского «Олкома» (3:2). 26 апреля 2009 года дебютировал в Премьер-лиге за «Металлург» в матче против харьковского «Металлиста» (1:1).
По итогам сезона 2010/11 «Металлург» занял последнее 16 место и вылетел в Первую лигу Украины. В Первой лиге сезона 2011/12 «Металлург» занял второе место и вернулся в Премьер-лигу.
11 сентября 2015 года на правах свободного агента перешел в молдавский клуб «Заря».
В конце июля 2016-го стал игроком львовских «Карпат».
В 2019 году выступал за венгерский «Мезёкёвешд».
Артем Козак - полузащитник
Родился в городе Ковель Волынской области. Футболом начал заниматься с 9 лет в клубе БРВ-ВИК. Оттуда получил приглашение от молодежной академии киевского «Динамо», в которой выступал до 2013 года. Затем защищал цвета юношеской и молодежной команд столичного клуба, вместе с которым играл в Юношеской лиге УЕФА. В сезоне 2014/15 годов вновь выступал за БРВ-ВИК.
По завершении контракта с «динамовцами» выехал в Грецию, где подписал контракт с ПАОКом. Выступал за дублирующий состав клуба. В сезоне 2016/17 годов стал серебряным призером молодежного чемпионата Греции, а в следующем сезоне - победителем этого турнира. В составе греческого клуба также выступал в Юношеской лиге УЕФА. Имел возможность продолжить карьеру в Греции, выступая в аренде в одном из местных клубов, однако решил вернуться в Украину.
18 февраля 2019 года был внесен в заявку «Арсенала» на вторую часть сезона 2018/19 годов. Дебютировал за столичных канониров 24 февраля 2019 года в проигранном (0:2) домашнем поединке 19-в тура Премьер-лиги против черниговской «Десны». Артем вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.
23 июля 2019 года приехал во Львов, а уже 31 июля сыграл первую игру за «Карпаты» против «Динамо» Киев.
Сезон Первой лиги 2020/2021 провел в составе одесского «Черноморца».
Богдан Оринчак - полузащитник
Воспитанник франковского «ДЮСШ-3 Нефтехимик».
В 2015 году играл за любительский Франковский «Тепловик-ДЮСШ-3». Помог команде пройти путь от любителей до участника профессиональных соревнований. На профессиональном уровне дебютировал 24 июля 2016 года в победном (6:0) выездном поединке 1-о тура Второй лиги против белоцерковского «Арсенала». Богдан вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч, а на 53-й минуте отличился голом в ворота «канониров», установив счет 3:0.
С 2018 до 2020 года играл за «Прикарпатье», «Минай», «Волынь».
Напомним, новым главным тренером «желто-зеленых» стал известный украинский тренер и в прошлом игрок сборной Украины Юрий Калитвинцев
. В тренерский штаб вошел Геннадий Литовченко
.